Další kritika na pražský magistrát: Vyvíjí navigaci za 8,5 milionu

Na pražském magistrátu se objevil další problém. Opozice se pustila do primátora kvůli plánované navigaci, na kterou magistrát vyčlenil 8,5 milionu korun. Navigace má najít nejvhodnější trasy po Praze s využitím hromadné dopravy, ale například i sdílených aut nebo koloběžek. Jenže podle opozice některé firmy už podobné plánovače tras dávno testují.

"Když budu třeba chtít jet z Říčan do centra Prahy, tak mi to nabídne první část jet autem, pak zaparkovat, přesednout na vlak, dojet na hlavní nádraží a následně si vzít kolo a dojet do cílové destinace," popsal výhody nové navigace generální ředitel společnosti Operátor ICT Michal Fišer.

Nová aplikace má uživatelům ukázat několik možných tras z bodu A do bodu B a nakombinuje kromě tramvají, autobusů, vlaků nebo metra třeba i sdílené auto nebo koloběžku.

Ambiciózní projekt, na který je vyčleněno osm a půl milionu, ale kritizuje opozice i někteří partajní kolegové primátora Hřiba. Podle nich by si měl primátor raději vyjednat s dopravci kompletní dodávku informací a dat - a vznik aplikace nechat na soukromých firmách.

"Já si myslím, že to je nadbytečné, protože lepší je pracovat na otevřených datech, což je problém. Co se týče koncových aplikací, tak to si zajistí trh. Je mnohem jednodušší si odfajfkovat aplikaci, která je stejně polofunkční, jako všechny ostatní, než si vyhrnout rukávy a jednat s dopravci," kritizuje pirátský poslanec a bývalý pražský zastupitel Ondřej Profant.

Opozici tahle novinka nadzvedla ze židle. Podle ní je to nesmyslné vyhazování peněz za něco, co už dnes umí plánovače tras běžně. Primátor Hřib televizi Nova nejprve slíbil, že se ke kritice vyjádří, nakonec případ komentovat odmítl.

"Představuje v podstatě aplikaci, která má své jiné alternativy u jiných providerů. Když vynechám akorát sdílenou koloběžku, kterou má každý v aplikaci, tak si myslím, že to je úplně zbytečná práce. Úplně zbytečné plýtvání veřejných prostředků," kritizuje nápad zastupitel za ODS Tomáš Portík.

Kritikou nešetřil ani zastupitel za ANO Radomír Nepil. "Místo aby město vyvíjelo aplikaci, mělo by se soustředit, aby poskytlo kvalitní data pro komerční subjekty, které je poskytnou do svých aplikací," řekl Nepil.

Podle Fišera sice intermodální plánovače, tedy takové, které kombinují různé dopravní prostředky, existují, ale neposkytují takové služby, jak by si město představovalo. "Kdyby tady takový intermodální systém byl, tak ho všichni používáme," dodal.

Městská firma Operátor ICT na tuto zakázku externí firmu najímat nechce. V minulosti kvůli tomu čelila kritice, kterou se bude příští týden zabývat i kontrolní výbor magistrátu.