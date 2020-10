Další lockdown podniky zničí, vzroste nezaměstnanost, říkají ekonomové

Ekonomické problémy spojené s případnou další celostátní karanténou by se podle odborníků naplno projevily až v příštím roce. Největší ránu dostanou nejspíš stejná odvětví, která omezeními trpěla už na jaře. Rychleji by s lockdownem, tedy totálním zmrazením veřejného života, mohla růst podle ekonomů také nezaměstnanost.

Cestovní ruch, hotelnictví, gastronomie, ale i kultura a sport. To jsou odvětví, kterým by lockdown České republiky mohl zasadit smrtelnou ránu.

"Málem vykrváceli v té první vlně a nyní samozřejmě pro řadu z nich by to mohlo být likvidační. Lze předpokládat, že 10 až 15 procent restauračních zařízení, což už jsou tisíce takových zařízení, by mohla skončit," řekl televizi Nova Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Ekonomové upozorňují na to, že problémem je kromě faktického zákazu činnosti i strach mezi podnikateli. Řada z nich prý první celostátní karanténu přežila jen díky vidině lepších zítřků, kterou nyní už nemají.

"Jeden první lockdown se liší od těch dalších, že pořád ještě můžete obhájit tu myšlenku, že to je jen jeden. U toho druhého je jasné, že když může být druhý, tak může být třetí a čtvrtý," domnívá se Petr Bartoň, hlavní ekonom NATLAND Group.

Kolik by Českou republiku další zmrazení ekonomiky stálo, se ještě vyčíslit nedá. A to hlavně proto, že vláda ještě nepředstavila jasná pravidla.

"V tuto chvíli jsme v horší situaci, než jsme byli na začátku roku, takže je možné, že ty náklady by byly ještě vyšší. To by samozřejmě znamenalo enormní ekonomické náklady a tedy i výrazný dopad na státní rozpočet," uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Následkem jarní celostátní karantény je mimo jiné schodek státního rozpočtu ve výši půl bilionu korun.

"Čistě na ten lockdown připadá více než 20procentní pokles HDP," dodal Bartoň.

Ekonomové upozorňují na to, že pro ekonomiku jsou klíčové právě volnočasové aktivity, které by lockdown ještě více omezil, nebo zakázal úplně.