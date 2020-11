Další lockdown v Evropě, na měsíc se uzavře Anglie. Zpřísňuje i Rakousko

Hospody, restaurace, tělocvičny a fitness centra nebo obchody s výjimkou základních potřeb se uzavřou v celé Anglii od čtvrtka 5. listopadu na čtyři týdny, informoval web BBC. Britský premiér Boris Johnson oznámil v sobotu lockdown s odůvodněním, že musí zabránit katastrofě ve zdravotnictví.

"Žádný odpovědný předseda vlády by nemohl ignorovat údaje, které naznačují, že počet úmrtí denně dosáhne několika tisíc. Lékaři a zdravotní sestry by byli nuceni si vybrat, které pacienty budou léčit. Kdo dostane kyslík a kdo ne, kdo bude žít a kdo zemřel," prohlásil Johnson.

Nová opatření výrazně omezují volný pohyb. Lidé mají zůstat doma, pokud nemají konkrétní důvod, proč jít ven. Tím důvodem může být práce, cesta k lékaři, do obchodu nebo do školy. Na rozdíl od jarního lockdownu se Johnson rozhodl ponechat všechny školy otevřené.

Po 2. prosinci by se opatření v zemi mohla zmírňovat. "Vánoce letos budou jiné, možná opravdu velmi jiné, ale jsem upřímně přesvědčen a doufám, že když nyní podnikneme tvrdé kroky, můžeme rodinám po celé zemi umožnit spolu být," uvedl Johnson.

Nová opatření oznámilo i Rakousko. V zemi bude zakázáno vycházet od 20:00 do 06:00 hodin a uzavřou se pro veřejnost kavárny i restaurace. Nápoje a jídlo si budou moci lidé objednat pouze s sebou.

Rakouská vláda se rozhodla uzavřít mateřské a základní školy. "Nebylo to lehké rozhodnutí, ale je to nutné," citoval web BBC premiéra Sebastiana Kurze. Nová opatření vstoupí v platnost v úterý a potrvají až do konce listopadu.

V sobotu zpřísnění stávajících nařízení oznámilo i Portugalsko. Nová opatření nebudou plošná, pokryjí zhruba tři čtvrtiny země včetně dvou největších měst, kterými jsou Lisabon a Porto. Lidé by neměli příliš vycházet ven kromě nejnutnějších případů a měli by pracovat z domova, pokud je to možné.

Obchody musí být zavřené ve 22:00 hodin. "Pokud nic neuděláme, nárůst infekcí nevyhnutelně povede k situaci, kdy dojde k selhání našeho zdravotnického systému," vysvětlil portugalský premiér António Costa.