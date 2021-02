Další migranti v kamionu. Jeden z nich měl pozitivní test na covid-19

Poslední případ zaměstnal pardubické policisty v pondělí. Řidič skládal zboží v průmyslové zóně Semtín a v nákladovém prostoru se krčilo osm lidí. Všichni shodně tvrdili, že by rádi pokračovali dál, a to do Německa nebo Francie.

Problém nastal ve chvíli, kdy jeden z nich byl pozitivní na onemocnění covid-19 a navíc se u něj prokázala britská mutace. "Všichni se musí podrobit testovaní. Do doby, než známe výsledek, je nutné dodržet přísné hygienické podmínky a počítat s rizikem přenosu nákazy," říká k případu pardubická policejní mluvčí Eva Maturová.



Ani jeden z cizinců neutíkal, nikdo nekladl odpor, všichni do jisté míry spolupracovali. Problém spočíval v určení věku čtyř z nich. Jelikož neměli platné doklady a někteří tvrdili, že jsou mladší osmnácti let, došlo na odborné zkoumání věku. Výsledek těchto posudků ale nakonec ukázal, že dítětem je pouze jeden z nich. "Jde-li o dítě mladší 18 let, o jeho další cestě rozhodne po rozhodnutí soudů orgán sociálně-právní ochrany dětí," doplňuje mluvčí.



Od začátku roku pardubická policie na území kraje objevila 38 migrantů převážně z Afghánistánu. Loni policisté v republice zadrželi zhruba pět set takových cestovatelů. Rok před tím přitom šlo o poloviční číslo. Hlavním přepravním prostředkem zůstávají kamiony. Pardubická policie si ale vzpomíná na muže, který dorazil do východních Čech schovaný v podvozku nákladního vlaku. Souprava mířila z Balkánu do střední Evropy a cizinec tvrdil, že takto cestoval celé tři dny.