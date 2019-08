Další šance dostat desetitisíce na nový kotel! Vláda přidá 1,5 miliardy

Pana Pietera čeká výměna šest let starého kotle na tuhá paliva. V roce 2022 už v něm nebude moci topit, bude neekologický. "Budeme muset vyměnit za něco v rámci té novely, za nějakou rozumnou variantu," řekl David Pieter, žadatel o nový kotel.

Dotace končí pro kotle, které spalují uhlí. Podpora půjde už jen na plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla a zařízení na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva. "Tepelná čerpadla mají zásadní výhodu v tom, že celá instalace je vevnitř, venku není vůbec nic, jen 2 mřížky. Venkovní mřížkou se nasává vzduch, který se ochladí a druhou se vyfukuje ven," popsal David Šafránek, prodejce tepelných čerpadel.

Novinkou je také větší dostupnost úvěrů při dofinancování. A to i při realizaci nákladnějších renovací, které povedou k úsporám. Na nový kotel dostanete maximálně 127 500 korun, zbytek musíte doplatit z vlastní kapsy. "Snažíme se všelijak úvěrovat, ale to je jedno s druhým, prakticky máme hypotéku na barák, různé půjčky na opravy baráku a teď do toho ještě kotel," dodal David Peiter.

V některých obcích vám s půjčkou pomůžou kotlíkoví specialisté. Doporučí vhodný typ vytápění a poradí i se žádostí. Po výměně pak splatíte část půjčky z kotlíkové dotace.

"Vláda vytvořila prostor pro to, aby bylo umožněno v rámci programu Nová zelená úsporám vytvořit nový podprogram, který předpokládáme ještě do konce tohoto roku a ten by umožnil, financování určité části převisu poptávky nad nabídkou v otázce programu kotlíkových dotací až do výše 1,5 miliardy korun," řekl ministr životního prostředíRichard Brabec (ANO).





Nově se prý dostane i na ty, kteří na nový kotel nedosáhli v právě probíhající třetí vlně kotlíkové dotace, ve které bude vyměněno až 30 tisíc kotlů na tuhá paliva. Ústecký kraj už vyhlásil čtvrtou výzvu kotlíkové dotace. Žádosti přijímá od půlky září. Královéhradecký kraj zase z původních 5 milionů navýšil dotaci o další 2 miliony korun.

Čekání ve frontách před úřadem je už také minulostí, vše půjde elektronicky. V Česku je v provozu odhadem ještě 300 tisíc nevyhovujících kotlů. Kdo v nich za 3 roky zatopí, riskuje pokutu 50 tisíc korun.