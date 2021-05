Češi se baví: "Ministři došli, na řadu opět přichází účastník SuperStar"

Petr Arenberger rezignuje, ve funkci ministra zdravotnictví by ho měl vystřídat jeden z předešlých šéfů totho resortu Adam Vojtěch (oba za ANO). Téměř okamžitě po zveřejnění těchto informací zaplavily internet a sociální sítě vtipy a fotomontáže.

Smysl Čechů pro sarkasmus a humor opět zafungoval. Krátce po oznámení rezignace ministra zdravotnictví Petra Arenbergera zaplavily internet desítky kreslených vtipů a fotomontáží.



Na post šéfa resortu zdravotnictví se má vrátit Adam Vojtěch. Petr Arenberger svou rezignaci oznámil v úterý v jedenáct hodin. Téměř okamžitě se oba muži stali "hvězdami" internetu a sociálních sítí.

Na jedné z kreseb například obchází kolem všech bývalých "covidových" ministrů zdravotnictví unavená Smrt a žádá o dovolenou.

U fotomontáže z filmu Joker větou "Když už všichni ministři zdravotnictví došli, tak jdeš znovu na scénu," komentuje výměnu ministrů jeden z uživatelů na Instagramu.

Někteří se spokojili jen se slovním konstatováním: "Jako bych slyšel Roberta Zárubu. Na trestnou lavici odchází Arenberger, do hry na jeho místo naskakuje Vojtěch a na střídačce už se rozcvičuje Prymula. Blatný ještě vydýchává předchozí střídání, ale jistě bude i on brzy připraven znovu zasáhnut do hry," napsal jeden z uživatelů na sociální síti.

Výběr některých komentářů, kreseb a fotomontáží najdete v galerii pod článkem.

GALERIE: Vtipy na jmenování dalšího ministra 1 / 10 Vtipy na návrat Adama Vojtěcha - 1 10 fotografií Zobrazit celou galerii





Adam Vojtěch působil na ministerstvu zdravotnictví necelé tři roky. Podívejte se na reportáž TV Nova: