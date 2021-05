Další mutace? Vietnam děsí kříženec indické a britské varianty viru

"Ve Vietnamu jsme poprvé zachytili novou variantu koronaviru, která má znaky indické i britské mutace viru," oznámil o vkendu na tiskové konferenci vietnamský ministr zdravotnictví Nguyen Thanh Long.

Země přitom byla ještě nedávno dávána za příklad, jak dobře nákazu zvládá. Zavedla totiž například přísné screeningové a monitorovací programy, například pro cestující na letištích, připomíná CNN. Jenže od konce dubna se tu začala situace rychle zhoršovat a nově nakažených rapidně přibývá. Skoro polovinu všech zachycených infikovaných přitom země zaznamenala za uplynulý měsíc. Zatím není jasné, zda za rychlým nárůstem nemocných stojí právě nově zkoumaná varianta viru, ale pokud ano, ukazuje to na její vyšší nakažlivost.

"Čtvrtá vlna covidu-19 ve Vietnamu zahrnuje infekce v průmyslových zónách, více ložisek viru a také různé jeho varianty. Nákaza se bude šířit velice rychle a bude velmi těžké ji zvládnout," zdůraznil vietnamský ministr.

Na potvrzení či vyvrácení výskytu zcela nové mutace koronaviru spolupracují s Vietnamci už také experti ze Světové zdravotnické organizace (WHO). "Předpokládáme, že budou detekovány další varianty spolu s tím, jak se virus šíří a vyvíjí. A také v návaznosti na to, jak se celosvětově zvyšují kapacity pro sekvenování (podrobné rozbory) vzorků," předpovídá vedoucí skupiny pro covid-19 ve WHO Maria Van Kerkhove.

Vietnam kvůli rychlému růstu nových případů zavádí nová mimořádná opatření - aktuálně je tak výrazně omezený život v Ho Či Minově Městě, které je v zemi nejlidnatější. Zavřít musely například obchody, smůlu mají i vyznavači náboženství. Restrikce zatím platí od tohoto pondělí na následujících 14 dní. V jiných částech země platí přísnější opatření už od minulého týdne. V zemi žije 96 milionů obyvatel, vakcínu dostalo méně než 30 tisíc z nich.

