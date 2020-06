Další noc plná násilí, protesty v USA i přes zákazy vycházení pokračují

"Říkáme to znovu, čas na protesty už skončil, pokojné protesty skončily už před hodinami. Jedinci, kteří se nyní shromažďují a páchají zločiny, musí vyklidit ulice a opustit naše město," zveřejnila bostonská policie.

I přes to, že oficiální protesty již měly dávno skončit, lidé na mnoha místech i přes příkazy policie dále protestují. V některých městech provází demonstrace násilnosti.

Podle portálu CNN byl nejméně ve 40 městech vyhlášen zákaz vycházení, 15 států již na pomoc povolalo národní gardu. Například v Atlantic City platí noční zákaz vycházení až do 8. června.

Protesty odstartovaly skoro před týdnem, kdy po zatýkání v Minneapolisu zemřel George Floyd poté, co mu policista klečel několik minut na krku. Muž přitom několikrát policistu prosil, aby ho nechal být, protože se nemůže nadechnout.

Nyní již bývalý policista, který klečel Floydovi na krku, čelí obvinění z vraždy třetího stupně a ze zabití. To je ale podle demonstrantů málo, lidé také navíc chtějí, aby byli obviněni další policisté, kteří byli u zásahu.

Ve městě Minneapolis při protestech na dálnici prorazil policejní zátaras řidič v cisterně, kterou vjel mezi protestující. Ti naštěstí podle CNN stihli uskočit, dav pak řidiče vytáhl z vozu a vrhl se na něj. Muž skončil v nemocnici, byl také obviněn policií.

