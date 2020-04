Další oběť nehody u Nýřan! Po Máše a Pepíčkovi zemřel i Josef (†24)

"Dnes nás bohužel opustil i Pepa, manžel Máši. Zemřel v nemocnici v Plzni na Lochotíne," svěřila se redakci TN.cz paní Jana, Josefova sestřenice. Ona i zbytek rodiny jsou zcela zdrcení a situaci snáší jen velmi těžce.

"Pro naši rodinu je to velké neštěstí, velká tragédie. Od pondělka, co se to stalo, tak sem byla u rodiny v Kamenném Újezdě a všichni se tam hroutí, vůbec se to nedá zvládnout," popsala paní Jana. Matka 17letého Martina, který při tragédii zahynul spolu s 23letou Mášou a pětiletým Pepíčkem, snáší prý situaci nejhůře.

K osudnému neštěstí došlo v pondělí na nechráněném železničním přejezdu lokální trati z Nýřan do Heřmanovy Huti na severu Plzeňska. V autě v tu dobu cestovalo pět lidí - 23letá Máša, 5letý Pepíček, 17letý Martin, 4letý Lukášek a 24letý Josef.

Zatímco malý Lukášek se už v pondělí vrátí domů, statečný táta Josef nakonec svým zraněním podlehl. Zoufalá rodina založila transparentní účet číslo 123-1411020297/0100, jehož prostřednictvím žádá o pomoc s náklady na poslední rozloučení s hned čtyřmi členy rodiny.

Co tragickou nehodu zapříčinilo, zatím stále není jasné. Policisté záležitost stále vyšetřují. Obyvatelé Kamenného Újezda i Nýřan jsou neštěstím zdrceni a rodině vyjadřují maximální podporu.