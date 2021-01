Další omezení pohybu, zavření hranic. Experti odhadují, co vláda zpřísní

Vláda ve čtvrtek rozhodne o dalším zpřísnění protiepidemických opatření. Čeho přesně by se opatření měla týkat a na jak dlouho by měla platit, pro TN.cz shrnuli přední lékařští a epidemiologičtí odborníci. Nejpravděpodobnější je podle nich další omezení pohybu a kontaktu mezi lidmi, přísnější postihy za porušování opatření, a dokonce i možné uzavření hranic.

Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka by vláda měla přistoupit k přísnějšímu omezení pohybu občanů. Sám také doporučuje zavést povinný home office u těch profesí, kde je to možné – například u státních zaměstnanců.

"Je tu i otázka případného uzavření státních hranic a zákazu cestování do okolních zemí. Platit by to mělo do té doby, než dojde k poklesu výskytu jednak pozitivních záchytů ze všech testovaných, a hlavně počtu pacientů v nemocnicích. Minimálně to musí platit po tu dobu, která teď odpovídá stupni pět," vyjádřil se pro TN.cz.

Společenské kontakty jsou kamenem úrazu také podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. Zpřísnění je podle něj absolutně nezbytné. "Musíme omezovat kontakty mezi lidmi a mobilitu lidí. Je třeba kontrolovat dodržování stávajících hygienických opatření – ne dýchánky politiků, ale stal se z toho systém, kdy hotely zcela bezostyšně rozesílají nabídky podnikatelům, aby dorazili i s rodinou, že mají mechanismus, jak z toho udělat pracovní cestu. Je to prostě Kocourkov," tvrdí Kubek.

Varuje také před šířící se britskou mutací koronaviru. Navrhuje rychlé doočkování zbývajících zdravotníků, aby měli možnost se připravit na nápor nových pacientů. Vláda by dle jeho slov měla také více testovat – především umožnit plošné testování v provozech, kde pohromadě pracují velké skupiny lidí. Doporučuje použití antigenních testů, a to nejlépe jednou za pět dní.

Připouští, že tento druh testů není dokonalý, ale zároveň dodává, že postupně mohou antigenní testy pomoci "vychytat" ty, kteří jsou infekční. Totéž by dle Kubka mělo platit v případě škol, "pokud chceme, aby se do nich děti v dohledné době zase vrátily".

"Potřeba jsou také respirátory, ale je logické, že je vláda nechce nařídit. Roušku si lidé spíchnou doma na koleni, respirátory ne. V tomto případě by si mnuli ruce jen Číňani, od kterých bychom respirátory nakupovali," míní Kubek.

Dle jeho názoru by také vláda měla zvážit finanční motivaci pro občany. Lidé, kteří onemocní covidem, by podle šéfa lékařské komory měli mít nárok na vyšší nemocenskou, případně jednorázový příplatek. Ten by měl napomoci tomu, aby se z ekonomických důvodů nevyhýbali testování či karanténě.

Také podle epidemiologa a poradce premiéra Romana Prymuly budou vládní opatření směřována primárně k omezení mobility.

"Tady nic jiného v tuto chvíli nelze dělat. Těch možností je celá řada i v oblasti bariérové ochrany a podobně, ale nemá smysl teď spekulovat nad variantami, které nenastanou. Musí to být opatření, která budou akceptována, a která, pokud je někdo nedodržuje, budou vymáhána," vyjádřil se Prymula pro TN.cz.

Uznávaný lékař a senátor Jan Žaloudík (ČSSD) se domnívá, že nejdůležitějším bodem, kterým by se vláda měla zabývat, je stabilizace. "Tenhle model asi je, že při letící lavině nemá smysl stavět sněhuláky," shrnul svůj názor na vládní opatření v bonmotu.

