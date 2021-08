Další podvodný e-shop? Maminka zaplatila předem, zboží ale nepřišlo

Nastávající maminka si myslela, že se bude moct těšit nejen na příchod svého miminka, ale také oblečení pro něj. Začátkem srpna zboží zakoupila na e-shopu coolisek.cz. Zaplatila za něj předem, ale zatím nic nepřišlo. A jak to vypadá, tak nejspíš ani nedorazí.

Paní Ivaně ale po více než dvou týdnech marného čekání došla trpělivost. Proto se rozhodla obrátit na redakci TN.cz.

"Zboží jsem si objednala a zvolila jsem způsob platby kartou předem na účet. Vzápětí mi přišel klasický e-mail, jako obvykle chodí z jiných e-shopů, že objednávka byla přijata a nyní se čeká na zaplacení platby z mé strany. Platbu jsem tedy uhradila, ale od té doby se nic neděje," popsala paní Ivana.

"Komunikace s paní z e-shopu nebyla žádná. Je to ve fázi čekání, ale nejspíš zbytečného. Paní jsem kontaktovala několikrát na mail a na telefon. Ten má ale vypnutý," doplnila maminka.

S majitelkou e-shopu jsme se snažili spojit i v redakci TN.cz. Žádný z pokusů ale nevyšel. E-mailová adresa, která je na stránkách e-shopu uvedená, nefunguje a telefonní číslo zůstává i nadále vypnuté.

"V současné době neprobíhá kontrola internetového obchodu coolisek.cz a Česká obchodní inspekce ani neeviduje žádné podání," uvedl Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce (ČOI). V minulosti ale ČOI e-shop už pod svým drobnohledem několikrát měla.

Poprvé si podle Fröhlicha vzala ČOI e-shop na mušku v listopadu 2016, přičemž v prosinci téhož roku mu udělila pokutu 20 000 korun. Od té doby ČOI provedla ještě další dvě kontroly. Žádné porušení zákona ale nezaznamenala.

"V případě uvedeného obchodu již několik let žádný spotřebitelský podnět neevidujeme," doplnil Fröhlich. Jak by měli lidé, kteří jsou na tom podobně jako paní Ivana, tedy postupovat?

"Pokud vám není doručeno předem zaplacené zboží, máte možnost od kupní smlouvy odstoupit. To jde do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta běží od dodání zboží. Když doručeno není, lhůta 14 dní běžet nezačala. Pokud svoji povinnost prodejce nesplní, je to důvod kontaktovat ČOI, která může zahájit na základě podnětu spotřebitele kontrolu u prodejce," vysvětlil Fröhlich.

Tyto kroky by podle Fröhlicha měli podniknout i lidé, kteří za zboží zaplatili předem. "Jestli zboží nepřichází, je nutné kontaktovat prodejce s tím, že odstupujete od kupní smlouvy a požadujete vrácení částky. Pokud podnikatel vůbec nekomunikuje, je možné obrátit se na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při ČOI, což je zdarma a je možné to udělat i elektronicky," řekl mluvčí inspekce.

V případě, že jste za zboží zaplatili kartou, možná se na vás štěstí nakonec usměje. "Využít můžete mezibankovní nástroj zvaný chargeback. Díky němu lze stáhnout částku zpět od banky podnikatele. Právní nárok na něj sice zákazník nemá, ale zkušenost Evropského spotřebitelského centra ukazuje, že to banky pro své klienty obvykle dělají dobrovolně, obzvlášť v případě nedoručení zboží. Někdy dokonce udělají výjimku i v případě dodání zcela jiného než objednaného zboží," poradil Fröhlich.

Za pokus to tedy stojí. Mluvčí ČOI ale ještě dodal, že musíte být dobře připraveni: "Dobré je žádost doplnit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s prodejcem."

Trpělivostí byste se ale měli obrnit i tak. "ČOI nemá žádný zákonný nástroj, jak donutit prodejce zaslat správný, respektive objednaný výrobek. ČOI nemůže zkoumat, zda spotřebitel odeslal peníze, komu a za co, co skutečně dorazilo nebo ne. Nedokáže ani ověřit, jestli se a zákazník stal obětí podvodu. Je proto nutné bránit se soudní cestou," upozornil Fröhlich.

Mluvčí ČOI doporučuje informovat i policii. "U trestných činů podvodu či bezdůvodného obohacení totiž ČOI nemá žádné kompetence," doplnil Fröhlich.