Další policejní zásah v ostravské nemocnici! Muž vytáhl pistoli

"Zatím nevíme, co se přesně stalo. Víme, že na urgentním příjmu se údajně nějaký muž oháněl pistolí, proto ochranka zavolala policii," řekla mluvčí Městské nemocnice Ostrava Andrea Vojkovská s tím, že šlo nakonec o kuličkovou pistoli. "Muže si odvezla policie," dodala.



Podle jednoho ze zaměstnanců nemocnice mělo jít o člověka, který tam čekal na pacienta. "Nikdo takový tam ale vůbec nebyl. Pak došlo ke slovnímu konfliktu a muž začal pistolí ohrožovat ostatní. Až později se zjistilo, že to byla atrapa," řekl webu iDnes zdravotník.

Policie nyní prověřuje, co se přesně v nemocnici stalo. Jestli šlo o planý poplach, nebo údajný pachatel opravdu lidem vyhrožoval.



Celá událost se stala pouhé dva týdny po masakru ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Ctirad V. vešel do traumatologické ambulance a začal nemilosrdně pálit do pacientů kolem sebe. Podle jedné ze svědkyň si měl střelec vybrat čekárnu ambulance záměrně poté, co navštívil jiná specializovaná oddělení, která ale byla prázdná. O život přišlo sedm lidí.

