Další přešlap! Soud: Ministerstvo diskriminovalo lidi s protilátkami

Květnové opatření, které vstup do restaurací, dalších podniků nebo na akce podmiňovalo negativním testem, očkováním nebo proděláním covidu-19, bylo podle Nejvyššího správního soudu (NSS) nezákonné. Diskriminovalo prý lidi s laboratorně potvrzenými protilátkami.

Opatření ministerstva zdravotnictví, která byla podle soudů protikázonná, je už dlouhá řada. Ve středu se k nim přidalo nařízení, které podmiňovalo vstup do vnitřních prostorů negativním testem, potvrzením o prodělání covidu-19 nebo očkováním.

"Tím, že odpůrce (ministerstvo zdravotnictví, pozn. red.) nezahrnul laboratorní vyšetření na protilátky mezi podmínky pro vstup do některých vnitřních prostor či účast na hromadných akcích, aniž by to řádně zdůvodnil, se dopustil libovůle a diskriminace těch, kterým byly protilátky laboratorně naměřeny," konstatoval NSS.

Dal tak za pravdu lékaři z Brna, který se na něj obrátil. Měl potvrzení o protilátkách z certifikované laboratoře, přestože v minulosti covid neprodělal, ani ještě nedostal vakcínu. Opatření považoval za diskriminační, což NSS potvrdil.

"Není samozřejmě úkolem soudu, aby stanovil dostatečnou hladinu protilátek. To je v kompetenci odpůrce. Nicméně i on musí zohlednit, že ani v případě osob vyléčených a očkovaných není žádná dostatečná hladina protilátek stanovena, pouze se předpokládá, že u nich protilátky v dostatečné míře přítomny jsou," dodal soud.