Další problém firmy Boeing! Nový letoun 777X se téměř roztrhl

Firma Boeing podrobnosti zářijového testu utajovala, americkém deníku se však podařilo získat fotografii, na které je rozsah poškození patrný. Došlo k němu ve chvíli, kdy letadlo dosáhlo mezní hodnoty. Při dekompresi dokonce vyletěly dveře pro cestující.

Podle Boeingu by mělo být dostatečný řešením posílení trupu v místě, kde selhal, píše deník The Seattle Times. Výsledek testu by neměl mít vliv na celý projekt. Firma dodala, že první let 777X plánuje na začátek příštího roku.

Boeing 777Xs fuselage split dramatically during September stress test.



A passenger door that blew out was a secondary impact of the initial rupture, located far below the door.



But the structure failed so close to the target, Boeing wont need to retest https://t.co/us2O6dJyJk