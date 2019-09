Další problém s bakalářkou! Vládní koordinátorka špatně zdrojovala

Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí - tak vládní koordinátorka před časem obhajovala podezření z toho, že opsala bakalářskou práci. To se nepotvrdilo, její chybou ale bylo špatné zdrojování.

"Chybou autorky je neuvedení citace zdrojů přímo v textu závěrečné práce, zdroj je však uveden v bibliografii uvedené na konci práce," vysvětlil mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek.

"Jak už jsem jednou uvedla, až se seznámím s posudky, tak se k tomu vyjádřím," uvedla protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Obvinění z plagiátorství čelila poté, co texty prací z roku 2001 a 2005 nechali přezkoumat Piráti.

Podle opoziční strany Vedralové chybí odbornost. "Rozhodli jsme se přezkoumat to, jestli vůbec umí pracovat s daty, jestli získává podklady z relevantních zdrojů, proto jsme poprosili pana Macha z Vysoké školy ekonomické, aby prozkoumal její diplomovou a bakalářskou práci. On to udělal a našel tam shodu se spoustou online zdrojů," sdělil poslanec Pirátů Tomáš Vymazal.

Podezřelá je i diplomová práce, kterou Vedralová obhájila před 14 lety na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ta je ještě v šetření. "Kontrola práce paní Vedralové stále ještě probíhá. Práce se musela digitalizovat a nyní probíhají poslední kroky. Výsledky by mohly být známy do konce týdne," ujistila mluvčí olomoucké univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Dalšímu podezření z plagiátorství v minulosti čelil třeba ministr obrany Lubomír Metnar - stejně jako Vedralová v diplomové práci neuváděl zdroje. Kvůli plagiátorství v Babišově vládě skončili Taťána Malá a Petr Krčál.