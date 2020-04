Další rána pro USA! Zemí se prohnala tornáda, zemřelo nejméně šest lidí

Velikonoce ve Spojených státech doprovází jedna pohroma za druhou. Zemi nejpostiženějším koronavirem v neděli zpustošily bouře doprovázené tornády, které se prohnaly jihem území. Nejsilněji udeřily ve státech Mississippi a Louisiana.

V Mississippi si nepříznivé počasí podle CNN vyžádalo nejméně šest lidských životů. Guvernér kvůli bouřím vyhlásil ve státě stav nouze. Tornáda poničila stromy a zbořila budovy. Některé domy doslova smetla z povrchu. Mnoho lidí bylo zraněno, přesný počet však není známý, stejně tak rozsah jejich zranění.

Během večera bylo zaznamenáno napříč jihem Spojených států na dvě desítky tornád. Kromě Mississipi zasáhla rovněž Alabamu, Texas a Louisianu. "Jen ve městě Monroe bylo poškozeno zhruba 200 až 300 budov," řekl starosta města Jamie Mayo.

Major damage around Soso, MS. FD reports numerous injuries. Fire crews still trying to clear roads to get to injuries. @weatherchannel #MSwx pic.twitter.com/Nx8Uh2IVAJ