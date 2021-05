Další rozvolnění, nebo zpřísnění? Vojtěch: Rozhodnou příští dva týdny

Rozvolňování koronavirových opatření je výrazné, vzhledem k široké proočkovanosti ale snad k opětovnému zavádění restrikcí nedojde. V rozhovoru pro TV Nova to prohlásil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že rozhodující budou následující dva týdny.

Ministerstvo zdravotnictví od pondělí zmírnilo podmínky pro omezení služeb kvůli rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), podle kterého je jejich plošné uzavírání protiprávní. Otevřít tak mohly restaurace, bazény i diskotéky.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po pátečním jednání vlády pronesl, že nebýt rozsudku, byl by při rozvolňování opatrnější. Přesto doufá, že k opětovnému zpřísnění podmínek nedojde.

"Je pravdou, že rozvolnění je výrazné," připustil v pondělí ministr. "Pevně věřím, že vzhledem k široké proočkovanosti je riziko určitě menší, než když jsme rozvolňovali před rokem,“ dodal.

Podle něj by se musela situace razantně zhoršit, aby se začaly zavádět další restrikce. V tuto chvíli k ničemu takovému nedochází. "Situace se zlepšuje a incidence (výskyt nových případů) klesá, uvidíme, jak se projeví to dnešní rozvolnění v době následujících 14 dnů, pokud by tu žádný zásadní výkyv nebyl, tak není důvod zpřísňovat opatření,“ dodal Vojtěch.

Že by Češi v blízké době mohli sundat roušky, ministr nepředpokládá. "Všichni čekáme na proočkovanost a kýžené číslo 70 až 80 procent. Poprosil bych všechny diváky, aby se registrovali k očkování a využili toho, protože to je skutečně ta tečka za koronavirem," zakončil živý vstup do Televizních novin Vojtěch.