Další rozvolnění v Chorvatsku! Vrací se noční život, ale přišlo i varování

Chorvatsko pokračuje v rozvolňování protikoronavirových opatření. Změny v pátek oznámil tamější ministr vnitra Davor Božinović, platit začnou už od soboty. Upozornil na to portál Dnevnik.

Restaurace, kavárny, hospody nebo bary budou moct mít otevřeno až do půlnoci. Dosud musely zavírat už ve 23 hodin. Uvolnění otevírací doby platí i pro jiné podniky a také hromadné akce. Radost z toho budou mít nejenom provozovatelé, ale i turisté, kteří si na dovolené chtějí alespoň trochu užít nočního života.

Dát si v Chorvatsku kávu, pivo nebo jiný drink v podniku je možné s negativním testem, uzavřeném očkování nebo s potvrzením o prodělání covidu v uplynulých 180 dnech. Přicestovat do země přitom lze už po první dávce očkování.

Božinović varoval před porušováním pokračujících opatření během evropského fotbalového šampionátu, který v pátek začíná v Římě a potom se přesune do Londýna. Chorvaté i turisté budou zápasy podle očekávání chtít sledovat v hospodách nebo kavárnách.

To podle ministra mohou, v podnicích by se však kvůli fotbalu neměly srocovat davy. "Nesmíme se chovat, jako by žádná epidemie už nebyla. Musíme dostát slibu zahraničním turistům, že cestují do bezpečné země," uvedl Božinović.

Ve středu 16. června navíc hraje Chorvatsko proti Česku. V chorvatských podnicích tak možná půjde do tuhého.

Podívejte se, jaká pravidla platí pro Čechy při cestě do Chorvatska: