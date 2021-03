Další sliby. Šedesátníci měli dostat vakcínu v březnu, nyní je to duben

Česko stále nestíhá očkovat tak, jak si naplánovalo. Teď už měli být proočkováni senioři nad 70 let, ve skutečnosti však vakcínu stále nedostalo zhruba 12 procent lidí ve věku nad 80. Přitom premiér sliboval, že se od března už dočkají vakcíny i lidé nad 60 let a lidé s chronickými nemocemi. Právě ti by měli být další skupinou, která bude po učitelích, zdravotnících, členech bezpečnostních složek a seniorech očkovaná. Termín je teď v dubnu.

V Česku se začalo očkovat 27. prosince. Podle vládní očkovací strategie mají senioři dostat vakcínu přednostně, stále ale nejsou všichni naočkovaní. Zbývá zhruba třetina, která ještě nedostala ani první dávku.



Téměř 259 tisíc seniorů nad 80 let dostalo obě dávky vakcíny. Nad 70 let je takových ale pouze něco málo přes 20 tisíc. "V průběhu tohoto týdne se očkování dál zvyšuje na hodnotu 40 tisíc denně a bude to takto pokračovat. Proočkovat 100 tisíc lidé denně v průběhu dubna je záměr, který je realizovatelný a stane se," ubezpečil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



"Budeme řešit další strategii, protože tam od příštího týdne přijdou chroničtí pacienti. Čeká tam na očkování vícero seniorů 80 plus a 70 plus u praktiků. Takže by bylo ideální, abychom tu Modernu dodávali přímo praktikům," řekl premiér Andrej Babiš (ANO).



Podle strategie se mělo už v březnu rozběhnout očkování lidí v kategorii 65 plus a chronických pacientů. Premiér o tom mluvil na začátku února. "Budu navrhovat, abychom otevřeli další registrace od 1. března pro věkové kategorie 60 plus a přednost musí mít pacienti, kteří mají vícero nemocí," sdělil Babiš.



Do Česka dorazilo už zhruba 1,5 milionu dávek vakcín, vyočkováno bylo zhruba 1,25 milionu. Zdravotníci v Česku aplikovali ve středu přes 42 tisíc vakcín proti covidu-19, je to o necelých 5000 méně než před týdnem.



Nemocnice a kraje přitom hlásí, že mají kapacity očkovat mnohonásobně více. "Situace je kolísavá, my samozřejmě vakcinujeme, ale nemůžeme vyloučit zastavení v určitých očkovacích místech, protože bychom potřebovali vakcín výrazně více," prohlásil krajský koordinátor Ústeckého kraje Aleš Chodacki.



Podle ministerstva zdravotnictví budou další skupinou, která se bude moci registrovat k očkování, lidé nad 60 let a chronicky nemocní. Zatím se neví, jestli to bude od dubna, nebo už příští týden.



"Já si myslím, že ty kritické skupiny jako zdravotníci anebo nejstarší generace, ta už je docela proočkovaná, ale ještě to chvíli potrvá, mají teď přednost. Ale pak už je načase umožnit to, pokud je to možné, všem," zhodnotil virolog Jan Pačes.



Chronicky nemocné už některá centra očkují. Například pražský IKEM vakcínu aplikuje lidem po transplantaci.