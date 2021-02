Další sníh a kruté mrazy. Kdy se konečně oteplí? Předpověď do března

Česko je už několik dní zapadané sněhem a sužují ho tuhé mrazy. Teploty přes den padají k -10 stupňům Celsia, v nočních hodinách až k -20 stupňům. Příští dva týdny ještě budou podobné, mírně oteplovat by se mohlo začít začátkem března. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Česko zažívá něco, na co už si odvyklo. Teploty se několik dní drží hluboko pod bodem mrazu a venku zůstává sníh. Podle meteoroložky Dagmar Honsové zažíváme nejdrsnější zimu za posledních devět let.

Podle dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se na tom v příštích dnech ještě nic nezmění.

V týdnu od 15. do 21. února meteorologové očekávají denní teploty mezi -7 a -2 stupni Celsia, jen zřídka by mohly dosáhnout k nule. Přes noc mohou klesat až k -17 stupňům, častěji se ale budou pohybovat mezi -12 a -9 stupni. Znovu má také sněžit, ve druhé polovině týdne se při mrznoucích srážkách bude tvořit ledovka.

Dobrá zpráva ale je, že takzvané bestii z východu (podrobnosti zde) už budou ubývat síly. "Příliv studeného vzduchu od severu na naše území bude slábnout a postupně k nám začne proudit teplejší vzduch od jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry," uvedl ČHMÚ.

Až do odvolání je pořád v platnosti výstraha před mrazem:

Týden od 22. do 28. února už nebdue tak extrémní. Denní teploty mohou stále padat k -3 stupňům, podle meteorologů se ale budou spíš pohybovat mezi 1 a 5 stupni. Noci však budou stále mrazivé. Teploty během nich spadnou až k -11 stupňům.

První březnový týden (1. až 7. března) přinese další oteplení. Teploty přes den podle předpovědi dosáhnout až 10 stupňů. Meteorologové očekávají, že nejčastěji bude mezi 4 a 8 stupni. Během nočních hodin má být od -5 do -1 stupně. Téměř totožné počasí má být i v týdnu od 8. do 14. března. Přes den od 4 do 9 stupňů, v noci mezi -3 stupni a nulou.

ČHMÚ předpokládá, že období do 14. března bude teplotně slabě podprůměrné. "Jako nejchladnějším by měl být první předpovědní týden (od 15. 2.), následně očekáváme postupné oteplování, ale jen v intervalech běžných hodnot pro danou roční dobu," uvedli meteorologové.

Česko má za sebou zatím nejchladnější noc od začátku zimy: