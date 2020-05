Protiteroristické zátarasy: Tady někdo počítal s tutovkou, tvrdí Nacher

Zahrádky na uzavřeném Smetanově nábřeží čelí kvůli protiteroristickým zátarasům posměchu. Starosta Prahy jedna tvrdí, že se za ně stydí a chce, aby zmizely. "Je to ostuda. Bohužel to s námi náměstek Scheinherr nekomunikoval," sdělil starosta Prahy 1 Petr Hejma (ODS).



Opoziční zastupitelé pražského magistrátu kvůli zahrádkám na Smetanově nábřeží dokonce nechali svolat mimořádné jednání. Nelíbí se jim, že se o plánu dozvěděli zhruba o měsíc později než provozovatelé zahrádek, kteří s tím prý počítali dopředu. A že ani koalice nebyla v názoru jednotná, byl zřejmě bezvýznamný detail.



"Celé to řešení bylo uděláno zbrkle náměstkem Scheinherrem proti vůli TOP 09 a našeho klubu," vyjádřil se zastupitel hlavního města Prahy Jiří Pospíšil (TOP 09). Přidala se i zastupitelka Alexandra Udženija: "My zastupitelé jsme záměr vůbec neznali a nějaký podnikatel tady už si realizuje nějaký svůj záměr. Já se tady vůbec nebojím slova klientelismus."



Obořil se také další ze zastupitelů Patrik Nacher (za ANO): "Nevinně nám všem sdělil, že už s tím počítá, že má nakoupené věci. Tady někdo počítal s tutovkou, že se to zavře, zatímco část koalice s tím nesouhlasí."



Jeden z provozovatelů zahrádky ale tvrdí, že o záměru se na Praze 1, a tudíž i v opozičních lavicích na magistrátu, vědělo předem. "Ze strany Prahy 1 a bohužel i opozičních zastupitelů Prahy v tom vidím politické hry, ve kterých se za ty roky stali mistry," sdělil podnikatel Jozef Onderka.



Scheinherr se ale námitkám zastupitelů brání. "S podnikateli jsme to projednávali celý měsíc, stejně tak u nás v koalici, a myslím, že i těch pět hodin, co jsme to projednali s opozicí, bylo dostatečné," dodal. Na mimořádném jednání by se zastupitelé měli sejít 11. června.