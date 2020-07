Další srážka na železnici! Vlak sešrotoval osobní auto, řidič se zranil

Na nechráněném železničním přejezdu u Libošovic na Jičínsku si v neděli odpoledne podle policie nedal pozor 66letý řidič osobního vozu. Strojvůdce motorového vlaku už zabrzdit nestihl a do auta narazil. Jsou z něj trosky, staršího muže převezli do nemocnice. Škoda jde do statisíců.