Prokletý den pro Plzeňský kraj! Přesně před 6 lety se tam srazily rychlíky

Dva vlaky se střetly na Domažlicku přesně šest let poté, co ve stanici Horažďovice předměstí havarovaly dva rychlíky. Příčinou tehdejší nehody byla chybně přehozená ruční výhybka. Následkem toho vykolejily dva posledních vagony rychlíku mířícího do Plzně a narazily do rychlíku mířícího směrem do Brna. Informaci přinesl Domažlický deník.

Oba vlaky přepravovaly zhruba 200 lidí. Po srážce bylo na místě na pět desítek zraněných, z toho patnáct lidí bylo převezeno do nemocnic a zbytek záchranáři ošetřili na místě. Tři lidi transportovaly vrtulníky do blízkých nemocnic. Oproti středeční vlakové srážce na Domažlicku při nehodě na Klatovsku nikdo nezemřel.

Rychlík mířící do Brna stál a čekal na průjezd protijedoucího rychlíku. "Stanice se rekonstruuje, rychlík od Plzně měl proto přijet na kolej, z níž odjížděl vlak do Brna" uvedl tehdy krátce po nehodě náměstek generálního inspektora Drážní inspekce Jan Kučera.

Vlaková nehoda měla dohru v roce 2019, kdy klatovský soud potvrdil dva dvouleté podmíněné tresty, a to pro tehdejšího výpravčího železniční stanice Horažďovice a signalistu. Ti byli uznáni vinnými z obecného ohrožení z nedbalosti. Soud uvedl, že oba tehdejší zaměstnanci nepostupovali dostatečně obezřetně a opatrně vzhledem k probíhající rekonstrukci, informoval portál Novinky.cz.