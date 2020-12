Další studenti se vrátili do lavic. Děti potřebují kontakt, tvrdí učitelé

Do škol se v pondělí vrátili další žáci. Šlo o studenty středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Prezenční studium bylo umožněno také některým vysokoškolákům. Důvodem je, že se školní verze systému PES přesunula do stupně 3, ve kterém je Česká republika od 3. prosince.

Před osmou hodinou ráno studenti středních škol zamířili místo k počítačům a online výuce do školy. Pro některé to bylo těžké ráno. Navíc je čekají první písemky. "Nevadila mi online výuka. Mohli jsme vstávat později a tak. I když toho bylo asi víc, tak to pro mě bylo lepší," zaznělo v anketě TV Nova.

Studentky Iveta a Valérie se neviděly dva měsíce. "Jsme v prváku, takže je to takové těžké - přechod na novou školu," svěřila se Valérie. "Začneme hned matikou první hodinu, tak se těšíme," doplnila ji Iveta.

Televize Nova se na návrat do škol zeptala i učitelů. "Je vidět, že děti potřebují ten kontakt, protože toho bylo hodně za poslední půlrok, když přičteme už tu první vlnu. Je to vidět i na té online výuce, že potřebují nutně kontakt," prozradila jedna z nich.

Nově do lavic usednou žáci středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Třídy se ale budou po týdnu střídat. To znamená, že jeden týden budou mít výuku prezenční a další opět online. Výjimku mají maturanti, kteří se do škol vrátili už 19. listopadu. Ti studují prezenčně.

Po celou dobu vyučování jsou roušky povinnou výbavou. Na vysoké školy se vrátili v pondělí i studenti prvních ročníků. Další uvolnění by bylo ve hře až se stupněm 2, kdy by se k běžnému studiu mohli vrátit i ostatní vysokoškoláci.