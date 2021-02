Další tisíce mrtvých. Rozvolnit teď je cesta do pekel, varují experti

Situace je horší než kdy předtím, a proto by se teď rozvolňovat nemělo. To je názor většiny epidemiologů a dalších expertů, které oslovila TV Nova.

"Nikdo nechce vidět, že nejúčinnější by bylo to sundat na nižší čísla, zapojit masivní testování a potom se dostat do situace, kdy můžeme rozvolňovat. Tohle mi opravdu přijde jako v blázinci," kroutí hlavou imunolog Václav Hořejší.

"Jsou plné nemocnice, někde už se nedostávají kapacity, za úterý máme 12 tisíc pozitivních. Skutečně v tuto chvíli rozvolňovat je cesta do pekel," má jasno viroložka Ruth Tachezy.

Podle odborníků by rozvolnění stávajících opatření mohlo ohrozit chod už tak přetížených nemocnic. "Pokud rozvolníme teď, budeme mít za tři týdny katastrofu. Současná volná kapacita v nemocnicích je vůbec nejnižší od té doby, co epidemie trvá, takže si nemůžeme dovolit jakýkoliv hazard. Znamenalo by to další tisíce mrtvých," hřímá prezident České lékařské komory Milan Kubek.

"Současný stav epidemie, jak nám ho ukazuje obsazenost lůžek s intenzivní péčí, zaplněnost nemocnic, počet pozitivně testovaných, šíření britské mutace, podle mého názoru jakékoli rozvolňování opatření znemožňuje. V této situaci to s velkou pravděpodobností povede k dalšímu zahlcení nemocnic a smrti mnoha lidí," přidává se biochemik Jan Konvalinka.

"Nám teď vyletěla čísla takovým způsobem nahoru, že s rozvolňováním budeme mít velice rychle rekord v počtu úmrtí. Takže když se rozvolní, zaručeně jsme nad 300 mrtvými denně," předpovídá biolog Jaroslav Flegr.

"Neznám člověka, který by si otevření obchodů nepřál. Ale strategie: Rozvolníme, uvidíme už jednou předčasně zazněla - i přes naše varování - na podzim. A stálo to mnoho životů. Navíc by se brzdilo mnohem delší dobu, než by trvalo rozvolnění. Ještě chvíli vydržet," píše na twitteru epidemiolog Rastislav Maďar.

I odborníci apelují na všechny, aby dodržovali protiepidemická opatření. "Víme, že velké množství lidí ta opatření nedodržuje a určitě by musela být zpřísněna i ve formě většího testování ve firmách, ve školách. A většího používání respirátorů FFP2," zmínil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Situaci zhodnotil i primář chirurgie karlovarské krajské nemocnice Josef März: