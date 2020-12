Další trable s rouškovným! Podle starostky ho senioři nestihnou vyzvednout

Starostka Peček na sociálních sítích upozornila na to, že může nastat problém s vyplácením jednorázových příspěvků 5000 korun důchodcům. Některým byl totiž zaslán příspěvek složenkou, která má ale omezenou splatnost. V současné chvíli, kdy se lidé připravují na svátky, by podle ní někteří senioři nemuseli stihnout poštu navštívit a příspěvek vyzvednout.

"Dneska jsem se tedy fakt naštvala! A napsala dopis ministryni financí Aleně Schillerové. Bude to pomalu rok, co ve městě děláme co můžeme, abychom zabránili šíření covidu. A teď nás zaplaví složenky k vybrání 5.000,- Kč pro důchodce na poště do 29.12. 2020? Pošty mají omezenou otevírací dobu, do konce roku zbývá pár dnů a jsou už teď přeplněné zásilkami. A stát tam pošle miliony seniorů do front," postěžovala si starostka peček Alena Švejnohová na sociálních sítích.

Na ministryni financí Alenu Schillerovou se obrátila s žádostí o prodloužení lhůty, kdy si mohou někteří důchodci vyzvednout jednorázový příspěvek ve výši 5000 korun. Ne všichni totiž dostávají peníze přímo na účet, v některých případech je výplata v hotovosti realizována poštovními poukázkami typu B, které budou adresátům prostřednictvím České pošty doručeny do 15. 12. 2020.

Důchodci, kteří využívají tuto formu, mají v době svátků a front na poštách podle starostky omezenou dobu na to, aby si jednorázový příspěvek vyzvedli. Česká pošta v obchodních podmínkách pro poštovní poukázku B uvádí, že po uplynutí lhůty určené odesílatelem podnik již poukázanou finanční částku vyplatit nemůže. Lhůtu pro výplatu částky může odesílatel určit jen v rozmezí od 10 do 30 dnů od podání. Pokud odesílatel lhůtu neurčil, platí, že lhůta činí 25 dnů od podání.

Obchodní podmínky ale také udávají, že výše zmíněné ustanovení neplatí, pokud odesílatel uvedl na podací doklad poznámku "Neukládat".

"Má tohle být nějaký záměr, jak Českou poštu a její zaměstnance úplně dorazit a seniory na Vánoce poslat po tisících do nemocnice?" ptá se starostka.