Další trápení s rouškami, holiči nemají výjimku. "Je to nereálné," říkají

Pod střechou se rouška nosí. Uvnitř a venku nikoliv. Jak oholit klienta s rouškou, když ji podle ministra musí mít? Tuto otázku přes noc řešil nejeden holič.



"Koukal jsem na internet vlastně celý večer, snažil jsem se něco víc o tom dozvědět, ale pro nás je nereálné, aby klienti měli roušky na sobě," řekl televizi Nova holič Tomáš Kovář. Souhlasí s ním i klient Daniel Havlík: "Neumím si to představit bez nějakých obtíží, třeba kdybych si musel nějak tu roušku držet rukama."



V kadeřnictvích takový problém řešit nemusí, přesto je složité zákaznice s rouškou ostříhat, občas nastanou situace, kdy si ji musí sundat.



"Když třeba smýváme barvu nebo když stříháme kolem uší, tak tam je to prostě nezbytně nutný okamžik," vysvětlila kadeřnice Petra Ševčíková Vavrušková.



Hygiena je ale na prvním místě. Povinná dezinfekce rukou u vstupu a měření teploty už nikoho nepřekvapí. "Máme ÚV lampu, která dezinfikuje ručníky od bakterií," dodala Vavrušková.



Podobný problém řešili i v outletovém obchodním centru. "Jedná se o otevřenou pasáž, kde je přístup do jednotek z venku, to znamená, že všude je čerstvý vzduch. My samozřejmě nabádáme naše zákazníky, aby roušky nosili," řekla jeho ředitelka Lenka Čapková.



Roušku byste měli mít nasazenou, už když opouštíte svůj byt a budete se pohybovat ve společných prostorách bytového domu. Venku už ji ale mít nemusíte.