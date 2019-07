Další trik migrantů! S falešnými doklady se míchají mezi turisty

Migranti, kteří se snaží dostat do západní Evropy, mají další trik. Na falešné nebo kradené doklady se snaží dostat do letadel, která vozí turisty z řeckých ostrovů. Před rokem zadrželi osm migrantů v Brně poté, co přiletěli z řeckého Kosu.

Další způsob, jak obejít tzv. balkánskou trasu, kterou se evropským zemím podařilo uzavřít, našli migranti, kteří připlouvají z Turecka na řecké ostrovy. Tam si pořídí falešné doklady nebo doklady pravé, které ale byly některému z Evropanů ukradeny, a na ty odcestují v letadlech, kterými se z dovolené v Řecku vrací turisté.

Zadržení třinácti migrantů, kteří se pokusili takto z Řecka odcestovat, oznámila v úterý tamní policie. Na ostrově Kos chytli osm migrantů, čtyři muže a čtyři ženy, ve věku od 23 do 35 let. Na falešné občanské průkazy a pasy chtěli nastoupit do několika letadel mířících do Švédska.

Zároveň cizinecká policie dopadla pětici cizinců, tři muže a dvě ženy, a s nimi jedno nezletilé dítě, kteří se snažili na falešné průkazy totožnosti a povolení k pobytu odcestovat z ostrova Santorini do Španělska, Francie a Itálie.

Že se problém s falešnými doklady rozmáhá, potvrzuje i další případ z letošního léta. Během července rozbila řecká policie gang, mezi nimiž byl i policista sloužící na letišti na Kosu. Ten hrál v šestičlenném gangu klíčovou roli.

Migrantům společně s kumpány vybíral lety odlétající tehdy, kdy byl policista na letišti ve službě. Ten pak přimouřil oči ve chvíli, kdy se mu migranti prokázali falešným dokladem. Za každého migranta, který úspěšně odletěl, dostal gang 4 500 až 6 000 euro (115 500 až 154 000 Kč). Zadrženi byli dva cizinci a čtyři Řekové.

S migranty cestovali vloni v září nevědomky i čeští turisté. Osmičlennou skupinu, která se následně po odhalení vydávala za Syřany, byť minimálně dva z nich byli z Iráku, zachytili vloni po příletu na brněnské letiště. Do Česka přicestovali letadlem s českými turisty z Kosu.

"Měli sice pravé občanské průkazy, ale takzvaně na podobu. To znamená, že držitelem průkazu byl někdo jiný," uvedla tehdy k případu mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. Ve skupině bylo šest mužů a dvě ženy, jedna z nich byla těhotná.