Další vlna rozvolnění slibuje návrat popcornu do kin. Sníst ho ale nesmíte

Dosavadní rozvolňování plošných opatření se podle ministerstva zdravotnictví neprojevilo na nemocnosti, a proto 15. června některá opatření dál zmírní. Týká se to třeba občerstvení v divadlech a kinech, které by ho zas mohly prodávat. Diváci ho však nebudou smět konzumovat v hledištích. Týká se to například i oblíbeného popcornu.

Koupit si chlebíček v divadle nebo popcorn v kině bude zase možné od 15. června – jenže i toto rozvolnění má své ale.

"Hlavně divadla si stěžovala, nebo Národní divadlo, kde jsem byl včera, že zkrátka nemohou mít otevřené bufety v průběhu přestávek. Přece jenom, je to pro ně nějaký výdělek v tomto čase a pro lidi je to komfortnější. Ale nadále nebude možné konzumovat nic v hledišti. To platí zejména pro kina," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle ministra je to tím, že v takových prostorech epidemiologové stále spatřují riziko. V hledištích už neplatí omezený počet návštěvníků a stejně tak rozestupy při sezení.

"Kina nepředstavují žádné riziko. Já v tomto směru s epidemiology nesouhlasím, protože v kinech je v tuto chvíli tak strašně málo lidí, že se jejich koncentrace se současným stavem návštěvnosti restauračních zařízení a barů nedá srovnat. Řada diváků, bez spuštění občerstvení do těch kin prostě nejde a takových je 50 procent," řekl Jan Bradáč, šéf sítě multikin CineStar.

Třeba na Slovensku, kde platila tvrdší opatření než u nás, od středy návštěvníci kin jíst smí i v hledištích.

Do kdy v takovém režimu budou muset kina nebo divadla fungovat, zatím jasné není. Prý by to mělo být v řádu týdnů. S blížícím se létem lidé také stále víc řeší otázku nošení roušek. Podle ministra zdravotnictví se ale ani na tom epidemiologové neshodnou.

"Kolegové o tom ještě budou jednat, ale já si myslím, že dojdeme k nějakému řešení," slibuje ministr Vojtěch. Lidé mají v této otázce jasno. "V tramvaji na to člověk zapomíná, že jo. To mám na puse, pak to sundám, mačkám to tady v kapse, to je furt dokola. Myslím si, že by se mohly už odložit i v MHD," shodují se.

Situace kolem koronaviru v Česku se podle ministerstva zdravotnictví nezhoršuje. Většina regionů je bez nových případů Covidu-19 a plošný problém s nákazou tak prý není.

V posledních dnech se ale prokázala u 24 klientů i zaměstnanců domova pro seniory v Litovli na Olomoucku a v Městské nemocnici Městec Králové na Nymbursku, kde se nakazilo 12 lidí. Lokální ohniska jsou dál v Praze, ve Středočeském a Moravskoslezském kraji.