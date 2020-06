Další vlna uvolňování: Mění se i pravidla pro nošení roušek! PŘEHLED

Další vlnu uvolňování opatření představilo ministerstvo zdravotnictví. To se týká nošení roušek, pořádání společenských akcí a také provozu prodejen a služeb. Zmírnění začnou platit od pondělí.

Nošení roušek venku už od pondělí nebude nutné. Uvedlo to v pátek ministerstvo zdravotnictví. "Nadále však ještě nějakou dobu zůstává v platnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorách staveb a v prostředcích veřejné dopravy,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).



Veřejných akcí se bude moci zúčastnit až 500 lidí v každé oddělené části areálu, oddělených částí bude moci být maximálně pět. Akcí se tak celkem bude moci zúčastnit až 2500 lidí.

"Musí být dodržován odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých, při menší vzdálenosti než 1,5 metru od sebe mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest. U hromadných akcí ve vnitřních prostorách, s výjimkou hlediště kin, divadel, koncertních sálů a podobně platí stále odstup dva metry i povinnost nosit roušku," uvedlo ministerstvo.



Na farmářských a ostatních trzích bude možné prodávat potraviny k okamžitému snězení. Mezi zákazníky ale musí být nejméně dva metry. V případě holičství a kadeřnictví končí povinnost dodržovat rozestupy.



V saunách budou možné saunové ceremoniály a standardní hygienické normy. Na koupalištích mohou provozovatelé spustit vodní atrakce, které vytváří vlny a proudí v nich voda.

Anketa Jsou opatření proti koronaviru stále ještě potřeba? Ano, lepší mít přísná pravidla, než být nemocný 35 318 hlasů Ne, je to už jen státní zvůle a zbytečnost 65 595 hlasů Hlasovalo 913 lidí.

V restauracích se už mohou objevit švédské stoly. Kina, divadla a podobné provozy mohou začít prodávat potraviny včetně nápojů. Návštěvníci v hledišti ale nebudou moci jíst a pít.

Co se týče hranic, od pondělí mohou hranice překročit také všichni kvalifikovaní pracovníci spadající do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a do Programu klíčový a vědecký personál, pokud předloží negativní test na Covid-19.

Podrobné informace k pondělnímu uvolnění najdete zde.

Stoupl počet nakažených, situace je ale podle ministerstva stabilní. Podívejte se na čtvrteční reportáž televize Nova: