Revoluce v boji s AIDS! Moderna spustila test vakcíny proti viru HIV

Americkou farmaceutickou společnost Moderna znají Češi především díky její vakcíně proti covidu. To se ale možná změní. Firma totiž nyní vstoupila do fáze klinického testování na lidech s očkovací látkou, která by v budoucnu možná mohla představovat naději pro lidi, kteří se bojí nákazy virem HIV.

Moderna zatím vyvinula dvě experimentální vakcíny proti HIV. Obě z nich jsou vyrobeny na bázi nukleové kyseliny mRNa, stejně jako očkovací látka proti koronaviru. Tato kyselina nese informaci o výrobě specifické virové bílkoviny zvané antigen. Když vnikne do některých buněk, antigen se tam začne vyrábět. Antigen se následně dostane na povrch buněk, kde pak imunitní systém začne vyrábět protilátky.

Vědci experimentální vakcíny Moderny považují za převrat v léčbě AIDS. Ačkoliv práce na vývoji očkovacích látek proti tomuto viru po světě trvají už léta, zatím úspěch nepřinesly. Profesor a imunolog William Schief, který výzkumnému týmu šéfuje, ale teď vidí světlo na konci tunelu.

"Ukázali jsme, že vakcíny mohou být navrženy tak, aby stimulovaly vzácné imunitní buňky se specifickými vlastnostmi. Tato cílená stimulace totiž u lidí může být velmi účinná. Věříme, že tento přístup bude klíčový pro vývoj vakcíny proti HIV, a dokonce možná bude důležitý i pro výrobu vakcín proti jiným patogenům," uvedl Schief v oficiálním prohlášení uveřejněném na stránkách Mezinárodní iniciativy pro vakcíny proti AIDS (IAVI).

Testování by mělo probíhat až do května 2023. Zúčastnit by se ho mělo 56 lidí ve věku 18 – 56 let, kteří jsou zdraví a virus HIV v těle nemají.