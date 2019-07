Další zázrak na Slovensku? Na televizi se prý zjevila Panna Marie

Romské osady na Slovensku jsou zřejmě plné zázraků. Zatímco jedné rodině se údajně zjevil Ježíš na dveřích sporáků, další našla na skříni tvář Božího syna i Satana. Teď se objevila zpráva o dalším znamení z nebe, informuje portál tvnoviny.sk.

Přichází z osady ve Zborově u Bardejova. Rodina tvrdí, že zrovna sledovala televizi, když najednou signál vypadl a obraz zamrzl. Na černém pozadí se pak objevila silueta ženské tváře s kadeřavými vlasy. Prý připomínala Pannu Marii.

Rodina se prý snažila přepnout na jiný program, to ale nešlo. A obraz na televizi zůstal, i když vytáhli kabel od satelitu. "Spadla jsem na kolena, plakala jsem, šla jsem ven a volala jsem lidi, aby se přišli podívat," popsala jedna svědkyně.

Údajné zjevení způsobilo v osadě pořádný rozruch. Do domu okamžitě začaly proudit davy lidí, kteří se chtěli o zázraku přesvědčit na vlastní oči. "Dvakrát jsem to chtěla vypnout a nic. Potom tu jeden zanadával a zmizelo to," dodala žena.

I přesto, že televize už funguje jako dřív a domnělý obraz matky Boží zmizel, dveře do domu se netrhnou. Rodina a několik místních se dokonce u obrazovky začali modlit. Romové přiznali, že do kostela nechodí, svoje děti ale nechávají pokřtít a nevidí nic špatného na tom, že věří na zázraky.