Další země vystavily Česku stopku. Tady vás čeká karanténa. PŘEHLED

Jakkoli se zdálo, že se cestování do zahraničí vrací do běžného režimu, opak je pravdou. K zemím, které Česko zařadily na seznam rizikových zemí, se znovu přidalo Slovinsko. Přinášíme přehled států, kde po příjezdu místo dovolené poputujete do karantény.

Slovinsko

Rozhodnutí Slovinska vrátit Česko na seznam rizikových zemí, přišlo náhle. Tamní vláda označila Českou republiku za středně rizikový stát v noci na pátek a tuzemskou vládu o svém rozhodnutí prý předem neinformovalo. Řekl to náměstek ministra zahraničí Martin Smolek v rozhovoru pro Radiožurnál.

"S účinností od 6. 8. 2020 byla Česká republika opět zařazena na tzv. žlutý seznam s povinností pro cestující podrobit se 14denní karanténě po vstupu do Slovinska," informuje na svém webu ministerstvo zahraničí.

Pokud zemí jen projíždíte, do karantény nemusíte. Tranzit ale nesmí trvat déle než 12 hodin. Lidé, kteří mají potvrzení o rezervaci ubytování s datem do 6. 8., mohou přicestovat a do karantény nepůjdou. Musí se ale prokázat negativním testem na Covid-19.

Mezi výjimky, na které se opatření nevztahuje, patří pendleři i lidé, kteří do Slovinska přijíždějí kvůli podnikatelským aktivitám. Neplatí ani pro mezinárodní přepravu, kamiony ale musí tranzit stihnout také do 12 hodin.

Vycestovat mohou také diplomaté, příslušníci záchranných složek a lidé, kteří míří na lékařský zákrok. Pro poslední dvě skupiny opět platí povinnost mít u sebe potvrzení o negativním testování na koronavirus.

Situace ve Slovinsku řadě Čechů zkomplikovala dovolenou:

Norsko

Norská vláda Česko spolu s Francií, Švýcarskem a Monakem zařadila do tzv. červené kategorie ve čtvrtek. Lidé, kteří do Norska zamíří z České republiky, musí po vstupu do země povinně strávit 10 dní v karanténě. Informoval o tom norský zdravotní úřad na svém webu.

Opatření platí od soboty. "Bohužel současný trend v řadě evropských zemí se ubírá špatným směrem. Tento týden překročila Česká republika, Francie, Monako a Švýcarsko prahovou hodnotu pro úroveň infekce, která byla stanovena na 20 potvrzených nových případů Covid-19 na 100 000 obyvatel během posledních dvou týdnů," vyjádřila se norská ministryně zahraničních věcí Ine Eriksen Søreide.

Ukrajina

Také ukrajinské ministerstvo zdravotnictví zařadilo Česko do červené zóny mezi země s nepříznivou koronavirovou situací. Podle ukrajinských médií je při příjezdu do země nutné předložit negativní test na Covid-19. V případě, že potvrzení o negativním testování nemáte, platí povinná karanténa.

Litva

Česko je od 3. srpna zařazené mezi státy, odkud není cestujícím umožněný vstup na území Litvy ani po karanténě. Jako hranici určující zařazení země mezi státy červené zóny litevské ministerstvo zdravotnictví stanovilo maximálně 16 nových případů nákazy na 100 000 obyvatel.

Do seznamu "zakázaných zemí" dle litevských úřadů brzy přibude i Polsko. "Tranzit je povolen jen pro návrat přes Litvu do ČR, v ostatních případech je třeba předložit litevským orgánům před cestou prostřednictvím Velvyslanectví ČR ve Vilniusu odůvodněnou žádost o výjimku a vyčkat na výsledek řízení," informuje ministerstvo zahraničí na svém webu.

Lotyšsko

Lotyšsko zařadilo Česko na seznam rizikových zemí již 31. července. Pro cestovatele z Česka platí povinnost po příjezdu nastoupit dvoutýdenní domácí karanténu. Lotyšské Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí vede tabulku potenciálně rizikových států, kterou aktualizuje každý pátek.

Estonsko

"Na základě přezkumu úrovně nákazy Covid-19 platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnu od 3. do 9. srpna povinnost 14denní karantény," informuje ministerstvo zdravotnictví.

Na seznamu je spolu s Českem také Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Francie, Rumunsko nebo Španělsko.