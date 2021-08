Další země zavádějí covid pasy, ve Francii protestovaly statisíce lidí

Další země zavádějí takzvané covid pasy, bez kterých se lidé často nedostanou třeba do restaurací, na sportoviště nebo za kulturou. Nově fungují třeba v Itálii. A používat je bude od pondělí i Francie, ve které v sobotu kvůli tomu demonstrovaly statisíce lidí po celé zemi.

Už několik týdnů Francouzi protestují proti povinnému očkování zdravotníků, pečovatelů a hasičů a také proti tzv. covid pasům.

Očkování, doklad o prodělané nemoci nebo negativní test je potřeba na hromadných akcích, v kinech, muzeích nebo v památkách. Od pondělí bude covid pas nutný také v restauracích, nemocnicích, obchodních centrech nebo v dálkových dopravních prostředcích. Nařízení dělí Francouze na dva tábory.

"Měli bychom mít místa, kde budou certifikáty povinné, tam mohou chodit ohrožení lidé. Další místa by měla být bez povinnosti certifikátu. Nechápu, proč by to mělo platit všude," reagoval jeden z místních. "Pokud nám covid pasy pomůžou, tak já jsem pro jejich zavedení," zazněl další z názorů tamních obyvatel.

Zelené certifikáty nově spustila i Itálie, kde jsou nutné například na památkách, v kinech, divadlech nebo v restauracích.

Další zprávy o koronaviru ve světě

Spojené státy hlásí důležitý milník v boji proti pandemii, polovina populace už je plně naočkovaná. I tak v zemi stoupají počty nakažených, za včerejšek jich přibylo 130 tisíc. Tak špatná čísla měly Spojené státy naposledy v únoru letošního roku.

Některé studie poukazují na to, že očkování sice chrání před těžkým průběhem nemoci, ale očkovaný může virus nadále přenášet. K takovým závěrům naposled došla britská vládní zdravotní agentura PHE. "Množství viru u těch, kteří se nakazí variantou delta a jsou očkovaní, může být podobné, jako u neočkovaných lidí," sděila.

Slovensko mezitím ukončuje očkování vakcínou Sputnik V. Ruskou očkovací látku tam budou používat jen do konce srpna a to pro přeočkování druhou dávkou. Zájem o ni byl mezi lidmi mizivý.

Zbylých 160 tisíc z 200 tisíc dávek vakcín, které Slovensko koupilo, prý Rusko za stejnou cenu odkoupilo zpět.