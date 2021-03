Další zmatky kolem očkování. Ministři se přou, kdo má vlastně prioritu

Jednání odborných skupin o očkování, testování a opatřeních proti šíření viru SARS-CoV-2 neberou konce. A zřejmě neberou konce ani zmatky, kdy si jednotliví ministři různě vykládají závěry těchto schůzek. Posledním takovým příkladem je úterní jednání Rady pro zdravotní rizika, která je poradním orgánem vlády.

"Ministerstvo vnitra požádalo ministerstvo zdravotnictví o zahájení očkování policie a hasičů. A to s tím na jednání rady souhlasilo s tím, že stanoví počet vakcín a harmonogram," citoval Deník N ministra vnitra Hamáčka.

Ministr zdravotnictví naléhavost očkování policistů nezpochybňuje. Ale z jeho pátečního vstoupení vyplývá, že to nebude dříve než v dubnu, jak se původně plánovalo pro prioritní skupinu 1B, kam policisté patří.

"Možná to vypadalo, že najednou budou policisté ve velkém předbíhat seniory. Ale tak to není. Usnesením vlády bylo ustanoveno jen to, že určitá malá část policistů bude očkována v zařízeních ministerstva vnitra," prohlásil ministr zdravotnictví na páteční tiskové konferenci.

"V žádném případě to nezbrzdí očkování v centrech nebo nezpůsobí nedostatek vakcín. K žádné zásadní změně očkovací strategie tedy nedochází. Prioritní je stále věk," zdůraznil Jan Blatný.

