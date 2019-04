Nové pochybnosti kauzy Kramný. Některé důkazy údajně zmizely

Další prohlášení ve prospěch Petra Kramného učinil spolek Šalamoun. Nezastává se ho zdaleka poprvé. Spolek tvrdí, že s některými důkazy v rámci jeho kauzy bylo manipulováno. Jedním z hlavních usvědčujících důkazů, které prokázalo, že měl Kramný zabít svoji ženu a dceru elektrickým proudem, byla snímky srdcí obou žen. Podle spolku jde však o padělek. "Srdce "někdo" v úhlu 8 stupňů otočil a vyretušoval, aby ztížil odhalení tohoto padělku," tvrdí spolek.



Advokátka Klára Long Slámová si myslí zcela něco jiného. "To je tvrzení, které se opakuje už několik let a bylo stokrát popírané u soudu. Tady už není k čemu se vyjadřovat. To jejich tvrzení, že se jedná o padělky je naprosto nesmyslné," řekla pro TN.cz.



Dle spolku má případ další sporné body. Jedním jsou třeba střeva Moniky Kramné. "Na Ústavu soudního lékařství v Ostravě protokolárně převzali znalci 36 histologických preparátu, které přezkoumali, vyfotili a následně protokolárně, ten samý den předali zpět," píše spolek Šalamoun.



Mezi nimi se nacházel také preparát tenkého střeva Moniky Kramné. Z odborného sdělení obžalovaných lékařů MUDr. Fargaše a MUDr. Matlacha roku 2017 vyplývá, že snímek střeva není shodný se snímkem Doc. Vorla Nemocnice České Budějovice a.s., který dělal ústavní znalecký posudek poté.



Část lékařů navrhovala tento rozpor prozkoumat, ale spolek tvrdí, že bývalý přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě, MUDr. Igor Dvořáček, veškerý histologický materiál zničil.



"Bylo to vysvětlené v rozsudku, o co se jednalo. Je to i v rozhodnutí nadřízených soudů, tyhle námitky se tam opakovaly pořád dokola. To rozhodnutí soudu rozhodně nestálo na nějaké fotce, která byla demonstrativně ukázaná u hlavního líčení, aby bylo vidět, jak vypadá ten řez pod mikroskopem," pokračuje Slámová.



V roce 2019 poskytl Dvořáček rozhovor, ze kterého má vyplývat, že existují fotografie orgánů ve vysokém rozlišení, o kterých nikdo nevěděl. Snímky údajně nebyly součástí materiálu trestní věci Petra Kramného.



"Z toho se nedělaly žádné závěry. Závěry se dělají z těch vzorků jako takových nikoli z fotek," dodala Slámová.



Kramný měl zavraždit svoji manželku a dceru na dovolené v Egyptě v červenci v roce 2013. Jeho případ soud začal projednávat v létě roku 2015. V roce 2016 ho Krajský soud v Ostravě odsoudil k 28 letům za mřížemi. Rozsudek je pravomocný.

Připomeňte si reportáž o možné podjatosti soudkyně Gilové v případu Kramný: