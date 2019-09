Damian přijel z Polska za prací do Kutné Hory. Beze stopy zmizel

Osmadvacetiletý Damian Zaborowski, který pochází z polského města Rybnik, odjel koncem srpna za prací do Kutné Hory. Záhy se však rozhodl vrátit se zpět do Polska, rodině se ale naposledy ozval před více než třemi týdny. Od té doby o něm nemají příbuzní žádné zprávy.

Muž odjel z Rybniku 20. srpna do Katovic, odkud přes pracovní agenturu odcestoval do České republiky. Agentura mu měla zprostředkovat práci v Kutné Hoře, muž si však záhy své rozhodnutí zřejmě rozmyslel a do práce nenastoupil. Místo toho se pokusil vrátit zpět do Polska.

Podle informací polské policie se měl vydat směrem k Brnu a poté do Ostravy, domů se ale už nevrátil. "Naposledy se rodině ozval telefonicky 22. srpna v okolí Hladké Životice a tvrdil, že se mu za chvíli vybije baterie v mobilu," uvedla Estera Czarnecka z nadace Na Tropie. Od té doby o něm rodina nemá žádné zprávy.

"Může potřebovat lékařskou pomoc," napsala Czarnecka. Muž podle ní může přebývat v Novém Jičíně, Brně, Praze, Ostravě či Bohumíně. "Je možné, že se ztratil a pohybuje se někde v okolí. Nemá s sebou žádné zavazadlo, pouze tašku, doklady a životopis," dodala Czarnecka.

Osmadvacetiletý muž měří 174-176 cm, je štíhlý, má špinavě blonďaté krátké vlasy a šedozelené oči. Na čele má jizvu. Pokud má někdo informace o aktuálním pobytu muže, může policii kontaktovat telefonicky na čísle 32 429 52 55 nebo napsat na e-mail kryminalny@rybnik.ka.policja.gov.pl.