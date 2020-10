Dán odsouzený za vraždu novinářky utekl z vězení. Policie jej dopadla

Vynálezce Peter Mandsen je odsouzený za vraždu novinářky Kim Wallové. Ta s ním v roce 2017 přišla udělat rozhovor na jeho podomácku vyrobenou ponorku. Když se ale z cesty nevrátila a ponorka se potopila, začalo pátrání.

"Vypadá to, že se ponorka potopila samovolně. Na palubě už nikdo není, takže pátrání po Kim Wallové pokračuje. Je prohlášena za pohřešovanou, což znamená, že se možná dostala na břeh a je někde živá,“ uvedl v roce 2017 hlavní vyšetřoval Jens Moeller.

Později ale voda začala vyplavovat části jejího těla, oblečení a také použitou zbraň. Madsen původně tvrdil, že Kim vysadil na pevnině. Později několikrát změnil výpověď a řekl, že se nadýchala oxidu uhelnatého. Přiznal se, že její tělo rozřezal a hodil do moře.

"Byla to zkušební jízda. Nastala malá porucha. Nebylo to vážné, dokud jsem se to nepokoušel opravit. Pak se vše zkazilo a do 30 vteřin šla ponorka ke dnu,“ obhajoval se Peter Madsen.

Teprve až v září tohoto roku se k vraždě přiznal. Odsouzen je na doživotí. Dánské právo ale dovoluje propuštění po 16 letech, pokud odsouzený prokáže, že není hrozbou pro společnost.