Daně a platy po zrušení superhrubé mzdy. Takhle to má nově vypadat!

Podoba toho, jak budou vypadat daně a platy po plánovaném zrušení superhrubé mzdy, dostává reálnější obrysy. Vláda nejspíše půjde cestou progresivního zdanění. To se nelíbí opozici, ačkoliv zrušení superhrubé mzdy jinak podporuje.

Tři daňové sazby, každá pro jinou příjmovou skupinu. To chce koaliční partner hnutí ANO sociální demokracie, který odmítá jednotnou daň pro všechny.

"Tam platí ten standardní mechanismus výpočtu daně v daňové progresi. To znamená, že když někdo bude brát osmdesát, tak by se mu těch prvních šedesát danilo patnácti procenty a těch dalších dvacet už tou další sazbou," popisuje šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček.

Kolika lidí se změny dotknou? Více v reportáži:

V případě takové výše hrubé mzdy nyní odvede zaměstnanec na daních 16 065 korun. Po zrušení superhrubé mzdy mu v případě, že návrh Hamáčka projde, zůstane v kapse téměř o dva a půl tisíce navíc. U progresivního zdanění ale hrozí, že nenajde podporu u opozice. A to přesto, že většina stran se zrušením superhrubé mzdy souhlasí.

"My jsme přišli s návrhem na zrušení superhrubé mzdy, ale tak, aby to znamenalo zjednodušení daňového systému. Ne aby to ve výsledku lidem život spíš komplikovalo," trápí místopředsedu ODS Martina Kupku.

"My jsme rozhodně proti tomu, abychom dělali takzvanou daňovou progresi. Protože už dneska se slevami na dani a celou řadou dalších nástrojů dostáváme k tomu, že lidé s nízkými příjmy daně kolikrát už ani neplatí," míní šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Současnou podobu superhrubé mzdy zavedla v roce 2008 vláda Mirka Topolánka. O jejím zrušení se debatovalo už před pěti lety. Jaké plošné sazby a od jaké částky ji nahradí? O tom ale ministři stále jednají.

"Je v tom poměrně zmatek, nevíme, jak přesně bude konečný návrh vypadat, a ten se ještě může v Poslanecké sněmovně změnit. Skutečně je to opět drama," zamýšlí se ekonom Štěpán Křeček.

Ke zrušení superhrubé mzdy se vláda zavázala už ve svém programovém prohlášení. Závazku by ráda dostála do prvního ledna příštího roku.

Vláda versus opozice. Tohle říkají ke změnám ministryně financí a místopředseda ODS: