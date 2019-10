Daneček bojuje s agresivním nádorem! Kvůli nemoci přišel o oko

Daneček se narodil předčasně - na svět přišel i se svým dvojčetem Adélkou císařským řezem. Na rozdíl od sestřičky byl ale přidušený a ihned po porodu ho lékaři museli resuscitovat. Od té doby se u něj objevují další a další zdravotní komplikace.



"Primární diagnóza, kterou má, tak je retinoblastom, což je vlastně zhoubný nádor sítnice. Sekundární diagnóza, je mozková obrna," popsala Lucie Podlešáková, maminka Danečka. Nádor lékaři odhalili, když bylo Danečkovi 5 měsíců. Má za sebou chemoterapie, ozařování a kryoterapii.

Během dvou a půl roku podstoupil 31 narkóz. Jeho vývoj se zastavil na úrovni pěti měsíčního miminka. "Taky právě kvůli narkózám a chemoterapiím se nevědělo, že Daneček trpí i dětskou mozkovou obrnou. Protože veškeré ty projevy, které k tomu byly, se přičítaly účinkům chemoterapie," popsala matka chlapečka.

Po výskytu dalšího a agresivnějšího nádoru lékaři museli Danečkovi oko vzít. Rakovina se ale může vrátit. A to v jakékoliv podobě. "Když se tohle stane, tak se vám celý život otočí vzhůru nohama," dodala matka. Daneček potřebuje nepřetržitou péči a také léky, rehabilitace, pomůcky a různé druhy terapií. Veškerý příjem je na tatínkovi.

Situace je náročná, nejen po finanční a fyzické stránce, ale zejména psychické. "Tatínek se s tím do dneška nedokázal smířit. Pro něj je to zničující," dodala Lucie Podlešáková.

"Máma je máma. Každá máma, nebo alespoň většina, udělá pro ty svoje děti všechno, i když by měla umřít. Kdyby prostě neměla ruce i nohy, tak se pro to dítě bude snažit udělat všechno. A ví, že to nemůže zapíchnout," popsala.

Velkou oporou jsou pro rodinu "dobří andělé". "Myslím si, že v ČR neexistuje lepší nadace, než je Dobrý anděl,´" dodala. "Když by Dobrého anděla nebylo, tak si rozhodně nemůžeme dovolit všechny ty rehabilitace, které děláme a spousta dalších věcí," popsala.



