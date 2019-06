Daniel žije jen s polovinou těla! Nebyl jsem dobrý člověk, tvrdí

Daniel přišel o obě nohy po nehodě, která se stala před třemi lety, kdy cestoval s kamarádem vlakem. Když čekali na nádraží, rozhodli se, že vylezou na vagón a vyfotí se. Jakmile se Daniel postavil, dostal výboj. Nic si z toho nepamatuje, vzpomínky má jen útržkovité.

Co se stalo, mu popsal jeho kamarád. "Jak jsme vlezli nahoru, jak jsem si stoupnul, obrovská rána. Říkal, že ho blesk oslepil, nic neviděl, pískalo mu v uších. A když se rozkoukal, tak viděl mě, jak ležím mezi vagóny a hořím," řekl Daniel pro magazín Reflex TV Markíza. Kamarád ho poté začal hasit bundou a zavolal pomoc.

Po čtyřech dnech se Daniel probudil z umělého spánku a hned věděl, že je něco špatně. Byl z toho vyděšený, ale až o další dva týdny později se dozvěděl, co s ním je. Lékaři mu to nechtěli říct, aby se jeho stav nezhoršil. Poté se dostal do rehabilitačního centra, kde ho učili, jak jezdit na vozíku,ale do nohou a později i do kostí se mu dostala infekce, kvůli které mu začaly částečně odumírat.

Nejdřív přišel o jednu nohu, poté o půlku druhé. Nakonec podstoupil unikátní operaci v pražské fakultní nemocnici v Motole, kde mu lékaři amputovali celou spodní část těla. Operace trvala 16 hodin a zúčastnilo se jí více než 20 lékařů. Podle Daniela byla mnohem jednodušší než to, co prožíval po ní.

Tři týdny nemohl jíst, pít a ztrácel vědomí. "Nejsem ale lítostivý člověk, nemám lítost rád. Ti, co mě litují, od sebe odsouvám pryč. Když se člověk lituje, odpojí se od ostatních," vysvětlil Daniel.

Dřív bral prý Daniel všechno jako samozřejmost a flákal se. Také si dělal ze všeho srandu. Dnes už je jiný. "Změnil se můj pohled na svět. Kdybych to mohl vrátit, tak se zachovám určitě jinak. Ale stalo se a člověk to musí přijmout takový, jaký to je. Můžu říct, že jsem nebyl dobrý člověk. A teď po tom úrazu jsem se hodně změnil a všeho si víc vážím, jak rodiny, života, prostě okamžiků," dodal Daniel.

Snaží se také varovat mladé lidi, aby se chovali zodpovědně a pak jednou svých činů nelitovali. "Stačí málo k tomu, aby ztratili hodně. Musím říct, že by se mladí lidé toho měli vyvarovat. Blbosti za to nestojí," poradil chlapec.

Daniel žije se svými prarodiči, jelikož jeho rodiče nehodu nezvládli. "Jedeme dál. Nic mě nezastaví. Jedu si to svoje a dám do toho všechno," dokončil Daniel.