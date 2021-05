Dara Rolins se ošklivě zranila na dovolené! Popsala, jak se to stalo

Dara Rolins tento týden odletěla na dovolenou, pobyt ve Spojených arabských emirátech se jí ale vzápětí zkomplikoval. U bazénu se totiž ošklivě zranila. Už třetí den jsem nepoužitelná, přiznala zpěvačka rozmrzele. A popsala, co přesně se stalo.

Smůlu jako hrom měla Dara Rolins. Místo toho, aby si naplno užívala slunného počasí ve Spojených arabských emirátech, musí být v klidu a odpočívat. Ošklivě si totiž zranila kotník.

Na instagramu ukázala, že ho má v obinadle. "Vyvrknutý kotník jsem na dovolené ještě neměla. Dost zbytečný zážitek, povím vám, ale to mám za to. U bazénu se prostě co? Neběhá," napsala Rolins.

Zpěvačka je světoběžnice a už se nemohla dočkat, až se zase vypraví do zahraničí. Zranění kotníku jí ale relax zkomplikovalo.

"Už třetí den jsem sice dost nepoužitelná, funguju spíš jako pozorovatel a komentátor, ale vlastně jsem ráda, že ten obvaz skončil na mojí a ne jiné nožce. Chtěla jsem napsat menší, ale to by už dávno nebyla pravda," pokračovala.

Na dovolené je totiž s dcerou Laurou. "Naštěstí si Lola tentokrát vzala svoji sestřenici Rózu, takže se baby beze mě fakt nenudí. A já jdu pro změnu ledovat, ať jsem zítra konečně fit," uzavřela Dara s nadějí, že bude moct obvaz brzy sundat.

Podívejte se na reportáž o Daře Rolins ze Života ve hvězdách (8. 3. 2019):