Dárců krve před Vánoci přibylo! V Karviné jich je stále akutní nedostatek

Co by to bylo za Vánoce bez dobrých skutků. Darování krve může zachránit lidský život. A transfúzní oddělení před Štědrým dnem nestíhaly. Procedura i s nutným papírováním zabere nanejvýš půl hodiny. Změří vám tlak, teplotu a jde se na věc. Jen tedy vpich je trochu větší než běžnou injekcí.



Ještě minulý týden byly zásoby v mnoha nemocnicích velmi nízké, během pár dní prý ale přišlo tolik lidí, že se zásoby podařilo na většině míst doplnit. "Teď jsme naštěstí v situaci poměrně dobré, myslím, že je to téměř nečekané,“ raduje se primář transfúzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Jiří Masopust.



"Chodí více lidí než jindy. Před těmi Vánoci byla nálada někomu pomoci a darovat krev,“ doplnil Masopust.



Například v Karviné jsou ale zásoby stále téměř na nule. Tam nepomohly ani Vánoce. Krve je stále akutní nedostatek, nemocnice potřebuje každou skupinu a dárců je tady málo.



Podle odhadů v Česku chybí 200 tisíc dárců. Nejmenší zájem o darování je po novém roce a během letních prázdnin.