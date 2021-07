Dárců krve rychle přibylo. Nemocnice ale stále ještě nemají vyhráno

Na zprávu o nedostatku krve paní Vanda reagovala téměř okamžitě. "Ráno jsem četla výzvu, že chybí akutně krev. Takže v neděli jsem se v nemocnici stavila,“ řekla paní Vanda.



Vanda darovala krev poprvé. Kromě ní ale do odběrového centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze dorazili i zkušení matadoři, kteří za sebou mají mnoho odběrů. "Chodím darovat poměrně pravidelně. Snažím se přijít vždy po 14 dnech,“ poznamenal oslovený dárce.



"Přišlo v průměru o 40 % více lidí než ve stejném období minulý týden. Za zvýšeným zájmem rozhodně stojí pomoc médií,“ myslí si Ondřej Darebníček ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.



A podobně to vypadalo i v jiných nemocnicích. "Od nedělních ranních hodin jsme zaznamenali větší zájem a ochotu ze strany lidí darovat krev oproti předchozím dnům,“ potvrdil mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.



"Máme více lidí, kteří se registrovali k dárcovství krve,“ doplnila mluvčí Nemocnice Hořovice Petra Horáková.



Jenže to nestačí. Nemocnice by vzhledem ke kritickému nedostatku potřebovaly, aby takový zájem vydržel minimálně tři týdny. O to, aby se zvýšil počet dárců, se snaží i ozbrojené složky.



"S policisty chodíme do různých nemocnic. Každoročně toto organizujeme. V letošním roce opět připravujeme další obdobnou akci,“ informovala policejní mluvčí Eva Kropáčová.



Aby člověk mohl darovat krev, musí mít věk přes 18 let a váhu přes 50 kilo. Nesměl v poslední době prodělat infekční nemoc nebo trpět závažným chronickým onemocněním.