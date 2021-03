Darovaná linka z Tchaj-wanu už vyrábí respirátory, část půjde do nemocnic

Výrobní linka na respirátory, kterou Česko dostalo darem od Tchaj-wanu, už je v provozu. Měsíčně by měla zvládnout vyrobit až milion respirátorů. Část z nich poputuje bezplatně k lékařům do českých nemocnic.

Třetí linka na výrobu respirátorů darovaná z Tchaj-wanu se rozjela ve Zlíně. Firma, která ji provozuje, má k dispozici i další linky, ale tato nová je nejdokonalejší. A to hned z několika důvodů.

"Je tam lepší systém uchycení gumiček, to znamená, že ta linka má ve finále třeba dvojnásobně vyšší výkon než ty standardní linky," vysvětlil obchodní manažer společnosti Spur David Pospíšil.

Výrobní linku do zlínské firmy zapůjčil Technický a zkušební ústav stavební Praha. A to na tři roky. Po nich se rozhodne, co s ní bude dál.

Linka už zvládla za den práce vyrobit tisíce respirátorů. "Je to zhruba 50 tisíc kusů," doplnil Pospíšil. Tedy skoro stejně, jaký je počet obyvatel Jihlavy.

"Délka té linky je kolem devíti metrů, pracuje na ní jeden člověk, za linkou následuje kontrola a balení," popsal vedoucí výroby David Klobáska.

Darování linek do Česka se podařilo domluvit při cestě šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Tři linky už jsou v Česku a respirátory vyrábějí, další dvě se zpozdily o několik týdnů.

"Jsou v České republice, čekáme na proclení a přepravu, ke které by mělo dojít v pondělí 15. března, následně počítám s tím, že je kolegové zprovozní do nějakých čtyř až pěti dnů," sdělil Aleš Povr ze společnost Good Mask.

Firmy, které dostaly linky na respirátory k dispozici, plánují věnovat pět procent vyrobených ochranných pomůcek lékařům do českých nemocnic.