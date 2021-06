Návštěvu zubaře nemají rádi ani koně. Podívejte se, jak prohlídka vypadá

Darovanému koni na zuby nehleď, ale pokud jsi dobrý chovatel, tomu vlastnímu zkrátka musíš. A to minimálně jednou ročně. "Koně jsou mírně nervózní, mají totiž návštěvu zubaře stejně rádi jako člověk. Nicméně snáší to dobře," popsal Jiří Sejkora, mluvčí pardubické policie.

23letý Eda dostal na hlavu železný postroj, jeho část přitom zasahovala do úst, a to proto, aby kůň veterináře nekousl. Lékař pak musí zasunout ruku hluboko, nejvíc co to jde, aby hmatem prohlédl i ten nejzazší zub.

Při žvýkání se obrušují hrany zubů, takže jsou nakonec velmi ostré. Je potřeba je zbrousit, protože koni se špatně rozmělňuje potrava. Tahle zvířata jsou statečná a drží, ale soudě podle vyvalených očí koně, to asi velká zábava nebyla.

"Ještě před deseti lety se ošetření provádělo ručně, a to speciální rašplí," doplnil Sejkora. Dnes už přístroje pohání elektřina a zvukem nápadně připomínají klasickou vrtačku známou ze zubařských ordinací. Kromě zbroušení je nutné taky odstranit zubní kámen, který se tvoří zejména na špičácích.

Pokud nejsou žádné komplikace, tak jedno ošetření trvá zhruba třicet minut. Koňské zuby jsou prý velmi pevné a podle odborníků dokonce patří mezi nejtvrdší přírodní materiály. Péče o ně prodlužuje koni život i zdraví. Občas je potřeba zub i vytrhnout, ale to už se dělá při narkóze.