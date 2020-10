Dav lidí namačkaný na trzích bez roušek? Tohle vzkazují čtenáři TN.cz!

Řada diskutujících nezapomněla na sociální síti zdůraznit, že záběry pocházejí z hlavního města. "U nás se jarmarky (trhy) zrušily. Ani v červenci jsme neměli pouť. Jsou to vesnické tradice. A v Praze to mají na háku," nechápe Ondra Pončík.

"Jestli je to z dneška, tak opět Pražáci, a pak se budou rozčilovat, že ne všichni. Všichni ne, ale stačí jeden, který do práce jede do jiného kraje než do toho jejich. Je vidět, že postupem času jsou moudřejší na vsi než ve velkoměstech," vyjádřila se v sobotu v podobném duchu Věra Zachová.

A Libor Fajkus varoval, že podobné chování to ve výsledku může pokazit i spoustě dalších lidí. "Jediné, čeho tím docílí, je, že budou mít za chvíli i po trzích.. Spousta lidí nařízení nedodržuje a potom říkají, že nefungují," povzdychl si.

Že na podobnou nerozvážnost doplácejí i další obyvatelé Česka, zdůraznili i další čtenáři TN.cz. "No s takovýmhle národem se z toho nedostaneme nikdy. A kvůli těmto idiotům se můžeme v nemocnicích strhat," zuří Martin Kašička. "Kvůli takovým nezodpovědným lidem na to potom doplácíme my všichni, co nařízení dodržujeme a roušky nosíme," přidává es Petruška Veselá.

Našli se ovšem i lidé, kteří nekritizovali návštěvníky trhů, ale vládní nařízení. "Naprosto v pořádku. V létě plná koupaliště, obchodní centra a žádný nárůst nebyl. Teď jsou opatření, roušky a čísla stoupají. Asi by měl jet covid zase na dovolenou," zavtipkoval Michal Pšenička.

"Podle mně na tom není nic špatně. Venku by měl člověk dýchat čerstvý vzduch a ne roušky. A ti, co se toho tak strašně bojí, ať se těm místům prostě vyhýbají. A to jak v Praze, tak kdekoli jinde," zastala se návštěvníků trhů Petra Hrabovská.

Připomeňte si, jak to v sobotu v Praze u Vltavy vypadalo: