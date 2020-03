Dávat zboží do eko sáčků, či nechat igelitové? Čtenáři TN.cz mají jasno

Článek redakce TN.cz o zavedení sáčků k opakovanému použití v Lidlu vyvolal diskuzi mezi čtenáři o tom, zda je to správné nebo ne. Většina se shodla, že to není hygienické a velmi nákladné. Problémy prý budou mít hlavně senioři nebo lidé s nízkým příjmem. Další část naopak tuto změnu vítá a je ráda, že ji zavedli i další obchodní řetězce. Jak jste na tom vy?

Do mikrotenových sáčků lidé dávají při nákupu například zeleninu, ovoce nebo pečivo. Brzy by však mohli mít k dispozici v obchodech pouze sáčky k opakovanému použití. K prodeji je řetězce nabízejí už teď. V Lidlu si je můžete pořídit v balení po dvou kusech za 19,90 Kč, v Tescu koupíte bavlněné sáčky ve dvojbalení od 39,90 do 54,90 Kč a v Kauflandu zase nekonečný sáček také po dvou kusech za 29,90 Kč.

Podobně je na tom také Albert nebo PENNY. Obchodní řetězce se tak snaží snížit množství plastů a zlepšit životní prostředí. Podle některých čtenářů TN.cz na tom spíš chtějí vydělat. "No hlavně, že si zase mnou ruce výrobci. Dříve byly papírové sáčky a ty bych navrhla," napsala jedna z čtenářek v diskuzi na facebooku. "Když člověk žije za minimální mzdu nebo za důchod…tak si nemůže dovolit kupovat tyto sáčky," přidali se další.

Lidem vadí také to, že to prý není hygienické. "Pečivo jsem nijak extra nekupoval do teď, ale přestanu úplně. Představa, kolik lidí zkoušelo čerstvost, když nebudou po ruce sáčky, mě nijak nebere," napsal člen diskuze. "Mě spíš jde o hygienu. Koupím si brambory, příště si do pytlíku dám povidlový koláč. Pytlíky se budou muset pořád prát, a to je jako ekologický? Spotřeba vody, znečištění vody práškem na praní…," nechápala čtenářka.

Někteří zase neví, jak pak budou dokazovat, že si sáček koupili už dříve a neukradli ho. Další lidé se prý vrací do doby komunismu. "Za chvíli budou balit salámy do novin a ty si ještě budeme muset donést," smáli se čtenáři. Jiní vidí řešení v tom, že si sáček nekoupí, ale prostě vše naskládají do košíku a po jednotlivých kusech pak vyskládají u pokladny.

V diskuzi se ale objevily i názory lidí, kteří sáčky na opakované používání vítají. "Nechápu, jak jsou lidi líní. Já používám látkové tašky a eko sáčky nosím běžně v batohu. Stejně doma vše vytáhnete…Mám jich snad osm," uvedla čtenářka. "Lidi, zamyslete se, děláte to pro přírodu, nebo chcete všude tuny odpadků igelitových sáčků? Za mě super nápad a spousta lidí už nosí své pratelné pytlíky několik let," přidali se další.

Anketa Který sáček je podle vás nejideálnější? Mikrotenový 73 108 hlasů Papírový 18 27 hlasů Ekologický 9 13 hlasů Hlasovalo 148 lidí.

"Tyhle sáčky používám už dlouho a nic neváží, dají se vyprat a do kabelky se také vejdou v pohodě. A určitě mi nevadí dát za dva sáčky 19,90 korun. Mám je na dlouho, než pořád brát ty plastové," napsala členka diskuze. "Není žádný problém tyhle síťové sáčky přibrat na velký nákup stejně tak jako přiberu veliké tašky…Nechápu některé, jaký s tím mají problém," dodala další paní.