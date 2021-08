Dávejte pozor na výletě! Mohli byste potkat děsivého kapitána Hejkala

"Jsem kapitán Hejkal a mám svůj samostříl. Mým úkolem je trestat šiřitele odpadkoušů a lovit je. Co si do přírody přineseš, to si i odnes, nebo si to odneseš," tak zní motto nové kampaně, jejíž hlavní tváří je herec Jakub Kohák.

Kapitána Hejkala, tedy Jakuba Koháka, na natáčení potkal i štáb TV Nova. "Je to kampaň pro Národní parky. Potkat mě můžete všude, na různých lesních cestách, v národních parcích nebo třeba na výletě. Tam všude já budu dohlížet na správnost a pořádek," uvedl Kohák.



"Kapitán Hejkal bojuje s lidmi, co odhazují odpadky. Chceme, aby lidi cítili hanbu, když něco takového provedou," vysvětluje spoluautor kampaně David Palivec. Pro účely natáčení museli tentokrát filmaři pohazovat odpadky sami.

"Zároveň pokračujeme ve zkoumání odpadkoušů jako takových. Takže postava Hejkala je hlavní odpadkoušolog," dodal Palivec. "Cílem té kampaně je upozornit na množství odpadků, inspirovat lidi k tomu, aby co si do hor přináší, to si také odnesli," popisuje Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku.

I TV Nova si cení krásného prostředí Národních parků a chce kampaní také poděkovat věrným divákům, kteří se v přírodě hezky chovají a nebojí se i drobnostmi pomáhat. stejně jako Jakub Kohák.

"Ještě, než jsem byl kapitánem Hejkalem, a šel jsem po ulici, tak jsem sebral lahev," nastiňuje herec svůj vztah k životnímu prostředí. Dejte tedy pozor, abyste v lese nepotkali Kapitána Hejkala i vy. Můžete se ale zapojit do jeho výzvy zde!