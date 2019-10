David (23) je nezvěstný! Lidé našli jen převrácený traktor, který řídil

"Žádáme občany o jakoukoliv informaci, která by nám pomohla k nalezení traktoristy, který pracoval v lese nad Domoracem. Byl nalezen převrácený traktor ze srázu on nikde. Prosím sdílejte či podejte zprávu, jestli ho třeba někdo nepotkal nebo nevezl zraněného do nemocnice," uvedl místostarosta Jiří Navrátil.

Policie po třiadvacetiletém mladíkovi intenzivně pátrá. "Pátrali jsme po muži až do časných ranních hodin a v hledání pokračujeme. Na místě jsou už desítky policistů, samozřejmě i psovod," řekla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

"Policie České republiky žádá občany o pomoc při pátrání po pohřešované osobě jménem David Magna, občan slovenské národnosti, věk 23 let, výška 180 centimetrů, podsadité postavy, oděn do oranžových montérek značky Husquarna. Naposledy byl viděn 15. října ve 14:20 hod. v lese katastru Hostašovice, může být zraněný," dodala mluvčí.

Policii se údajně nepodařilo lokalizovat ani traktoristův mobilní telefon.